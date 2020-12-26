ميرهان حسين تنشر صورة جديدة من الفوتوسيشن المثير للجدل

لايف ستايل

أعادت الفنانة ميرهان حسين، نشر صورة جديدة لها من جلسة التصوير التي أثارت حالة واسعة من الجدل منذ أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلا أنها تجاهلت الأمر، وظهرت «ميرهان»، بفستان قصير بدون أكمام، والذي تميز بأنه غير منقوش، ومصنوع من خامة تشبه الترتر متعدد الألوان، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، مع تسريحة شعر انسيابية، ونو ميكاب، مرفقة تعليقا غامضا: «أنا: بقولك إيه.. نفسي: قولي..».

ميرهان حسين توجه رسالة غامضة وتغلق التعليقات

وتفاعل رواد إنستجرام، مع المنشور الذي حصد ما يقارب 17 ألف إعجاب، مع إغلاقها التعليقات.

جلسة تصوير ميرهان حسين المثيرة للجدل

وفي 21 ديسمبر الجاري، نشرت الفنانة ميرهان حسين، جلسة تصوير بالإطلالة نفسها، مع اعتمادها على سترة طويلة فاتحة اللون في بعض اللقطات المصورة، معلقة باللغة الإنجليزية: «أنت سيد مصيرك.. كابتن روحك».

وأغلقت الفنانة الشابة التعليقات على جلسة التصوير، التي تجاوزت الـ100 ألف تسجيل إعجاب منذ نشرها حتى الآن، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصور عبر «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، وسط مئات التعليقات المنتقدة لها بسبب ملابسها الجريئة، من بينها: «اللبس قصير وأوفر جدا»، و«أنتم كلكم بقتوا بتلبسوا بالشكل ده ليه»، و«زي القمر ومثيرة للجدل».

يشار إلى أن الفنانة ميرهان حسين، تصدرت محرك البحث جوجل، منذ عدة أسابيع، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مرتدية «جامب سوت» جريء ومكشوف، ومزود بأكمام طويلة من الحرير.

كانت الفنانة الشابة انضمت لتحدي غناء أغنية «محسود»، الذي أطلقه النجم عمرو دياب، منذ أيام، وأدت الأغنية بصوتها، مشاركة جمهورها بها خلال مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام.