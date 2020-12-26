سلالة كورونا الجديدة: 7 أعراض يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصبح العالم حاليًا في حالة من الفوضى بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا (VUI - 202012/01) في المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

أكثر من أي وقت مضى، يعد اكتشاف الأعراض والعزل أمرًا حيويًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

نعم لا يوجد حاليًا أي دليل على أن هذا النوع الجديد من الفيروس يسبب مرضًا أكثر حدة أو معدل وفيات أعلى، لكن الاستجابة للأعراض يمكن أن تساعد في إبطائه.

ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

هناك ما هو أكثر من كوفيد-19 من الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" للحمى والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

وفقًا للباحثين الذين يقفون وراء تطبيق COVID Symptom Study ، فإن واحدًا من كل خمسة أشخاص لم يكن لديه هذه الأشياء مطلقًا.

على الرغم من أن التطبيق قد سجل أكثر من 20 عرضًا متعلقًا بـ كوفيد، إلا أنه يجب عليك أيضًا البحث عن هذه الأعراض:

- صداع الرأس.

- إعياء.

- فقدان الشهية.

- آلام في العضلات.

- إسهال.

- الارتباك (الهذيان).

- الطفح الجلدي.

إذا ظهرت عليك أي أعراض قد تكون مؤشرا لكورونا، فلا تخاطر - يجب أن تعزل نفسك أنت وأسرتك على الفور، وبشكل مثالي إجراء اختبار في أقرب وقت ممكن.

ويعد فقدان حاسة الشم أو التذوق أيضًا أحد الأعراض المبكرة الرئيسية لـ كوفيد-19 وهو أفضل مؤشر للعدوى.

كما لاحظ باحثو تطبيق دراسة الأعراض، أنه يمكنك بسهولة اختبار نفسك كل يوم عن طريق أخذ شم جيد لشيء قوي الرائحة، مثل القهوة أو الشموع المعطرة أو الصابون.

نصائح مهمة

بالإضافة إلى العزل الذاتي، إذا ظهرت عليك الأعراض ، يجب عليك إجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

يجب أن تبقى أنت وأي شخص تعيش معه في المنزل وألا يكون لديك زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

يجب أيضًا أن يخضع أي شخص في المنزل للاختبار، إذا كنت على اتصال وثيق به منذ بدء الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ.