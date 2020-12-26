محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أمنية قلاوون مع انطلاق الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد أو وجود سلالات متحورة منه، يجي توخي الحذر لتقليل فرص التعرض للإصابة بالفيروس، خاصة أنه أصبح أكثر انتشارا، وهناك عدة أماكن لا يفضل الذهاب إليها خلال تلك الفترة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر أماكن لا يجب الذهاب إليها خلال الموجة الثانية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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