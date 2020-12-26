بعد الإصابة الخفيفة أو بدون أعراض.. دراسة تكشف مفاجأة بشأن المناعة ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجدت دراسة جديدة شارك فيها علماء من جامعة كوين ماري بلندن، دليلاً على وجود مناعة وقائية لدى الأشخاص حتى أربعة أشهر بعد الإصابة الخفيفة أو بدون أعراض بفيروس كورونا.

وحللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Immunology ، استجابات الأجسام المضادة والخلايا التائية في 136 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في لندن ممن أصيبوا بعدوى خفيفة أو بدون أعراض بـ كوفيد-19، يعود تاريخها إلى مارس 2020، وفقا لموقع " medicalxpress".

ووجد الفريق، الذي يضم باحثين من كوين ماري وإمبريال كوليدج لندن وجامعة كوليدج لندن، أن 89 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تحليلهم يحملون أجسامًا مضادة معادلة بعد 16-18 أسبوعًا من الإصابة.

واكتشف الباحثون أن معظمهم يحتوي أيضًا على خلايا T قادرة على التعرف على أجزاء متعددة مختلفة من الفيروس، لكن الاستجابتين لم تستمر دائمًا، حيث أظهر بعض الأفراد مناعة الخلايا التائية ولكن لا يوجد دليل على وجود أجسام مضادة، والعكس صحيح.

وقال جوزيف جيبونز، باحث في كوين ماري: "تكشف دراستنا عن عدوى السارس- CoV-2 لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيات لندن أنه بعد أربعة أشهر من الإصابة، يمتلك حوالي 90 بالمائة من الأفراد أجسامًا مضادة تمنع الفيروس، والأمر الأكثر تشجيعًا هو أنه في 66 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية نرى أن مستويات هذه الأجسام المضادة الواقية مرتفعة وأن استجابة الجسم المضاد القوية هذه تكملها الخلايا التائية التي نراها تتفاعل مع أجزاء مختلفة من الفيروس ، هذه أخبار جيدة، يعني أنه إذا كنت مصابًا بالعدوى، فهناك فرصة جيدة لأن تكون قد طورت أجسامًا مضادة وخلايا تائية قد توفر بعض الحماية إذا واجهت الفيروس مرة أخرى".

استجابات مناعية غير متطابقة

منذ بداية الوباء، عمل العلماء في جميع أنحاء العالم على فهم كيف يحمينا نظام المناعة لدينا من السارس - CoV-2، ومدة استمرار هذه الحماية، وركز الكثير من هذا البحث حول المناعة الوقائية على الأدوار المختلفة للخلايا البائية، التي تصنع الأجسام المضادة، والخلايا التائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تعمل بعدة طرق مختلفة للمساعدة في الحماية من الفيروسات.

وفي هذه الدراسة، أظهر الباحثون أنه في حين أن استجابات الأجسام المضادة الواقية كانت تستكمل عادةً باستجابة الخلايا التائية، فإن أكثر من نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم أجسام مضادة غير متطابقة واستجابات الخلايا التائية، ولم ينتجوا استجابة خلية تائية خاصة بالبروتينات الموجودة على السطح الخارجي، طبقة من فيروس SARS-CoV-2.

ووجدوا أيضًا أن استجابات الخلايا التائية تميل إلى أن تكون أعلى في أولئك الذين يعانون من الأعراض التقليدية المحددة لـ كورونا، بينما أدت العدوى عديمة الأعراض إلى مناعة الخلايا التائية الأضعف من العدوى المصحوبة بأعراض، ولكن استجابات الأجسام المضادة المكافئة.

أدلة مطمئنة

إن فهم كيفية عمل هذا التصميم الدقيق للاستجابات المناعية في الأشخاص المصابين بعدوى خفيفة أو بدون أعراض أمر مهم بشكل خاص لأنهم يمثلون أكبر مجموعة مصابة.

وتوفر الدراسة الجديدة أيضًا الطمأنينة لجهود التطعيم، مما يشير إلى أنه حتى بعد الإصابة الخفيفة، يحمل الأفراد الأجسام المضادة ومناعة الخلايا التائية لأجزاء كثيرة من الفيروس، والمعروفة باسم الحلقات، وبينما تظهر المتغيرات الجديدة، لا تحدث التغييرات التي تطرأ على الفيروس بالضرورة داخل هذه الخلايا، لذا من المأمول أن تستمر الغالبية العظمى من التعرف المناعي دون قلق.

وقالت الدكتورة كورينا بيد، عالمة أبحاث في كوين ماري،: "إن دراستنا في الحالات التي لا تظهر فيها أعراض أو خفيفة تعطي نظرة ثاقبة إيجابية حول متانة المناعة ضد السارس- CoV-2 بعد أربعة أشهر من الإصابة، وهناك عدد ملحوظ يبلغ حوالي 90 في المائة من الأفراد لديهم قوة مشتركة من الأجسام المضادة القوية التي تمنع الفيروس من الدخول، إلى جانب استجابات الخلايا التائية لأجزاء مختلفة من الفيروس للتدخل في بقائه، هذا اكتشاف مهم لأن أعراض COVID-19 خفيفة أو حتى لا تظهر على الإطلاق، شائعة جدًا، وتعطي هذه الاستجابات المناعية الوفيرة أيضًا الأمل في فعالية اللقاحات طويلة الأمد".

من جانبه، أضاف شين ماكنايت، أستاذ علم الأمراض الفيروسية في معهد بليزارد في كوين ماري: "أخيرًا، إليك دليل على استمرار الأجسام المضادة ومناعة الخلايا التائية ضد السارس- CoV-2 التي كان الكثيرون ينتظرونها، ظل مختبرنا نشطًا وقدم ملاحظات علمية أساسية ساهمت في هذه الدراسة".