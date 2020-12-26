كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 07:42 مساءً - تتميز صيحة الكاروهات بأناقتها وملاءمتها لمختلف الإطلالات، سواء الإطلالات الكاجوال النهارية أو الإطلالات الرسمية أو حتى الإطلالات الخاصة بالخروجات المسائية.

ويُمكن تنسيق الملابس الكاروهات للمحجبات بطرق عديدة، بحسب الأزياء التي يتم اعتمادها معها وتوقيت ارتدائها.

وفي السطور التالية، تقدم "الخليج 365.نت" للمحجبات... كيف ترتدين الكاروهات من وحي مدونات الموضة؟

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بليزر كاروهات من دلال الدوب

بليزر كاروهات من دلال الدوب



تُفضل الكثير من المحجبات اعتماد البليزر الطويل في إطلالاتهن المختلفة، نظراً لأناقته وملاءمته لمختلف أوقات اليوم.

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أنيقة بالبليزر الكاروهات، يُمكنكِ أن تستوحي إطلالتك من مدونة الموضة دلال الدوب، التي نسقت بليزر أنيقاً صُمم أحد جانبيه باللون الأبيض، أما الجانب الآخر فصُمم الكم والذيل الخاص به من الكاروهات المُتداخل مع اللون الأبيض بشكل عصري وجذاب.

ونسقت دلال الدوب مع البليزر بنطلوناً أسود وتوب ذا رقبة عالية باللون الأبيض، وإيشارب بنفس لون التوب، إضافة إلى حزام عريض من الجلد الأسود، وحقيبة يد جلد بنفس اللون.







معطف كاروهات مع حزام جلد من خولة المراغي

معطف كاروهات مع حزام جلد من خولة المراغي



في إطلالة أنيقة تناسب الخروجات المسائية، نسقت مدونة الموضة خولة المراغي المعطف الكاروهات بشكل جذاب ومميز، حيث اعتمدت معه حزام جلد رفيعاً أغلقت به المعطف عند منطقة الخصر فقط، ليبقى باقي المعطف مفتوحاً عند الصدر والساقين بشكل أنيق.

واعتمدت خولة المراغي مع إطلالتها الأنيقة بنطلوناً ضيقاً باللون الأسود، وتوب بنفس اللون، إضافة إلى توربان باللون النبيتي، وحذاء ذي كعب عالٍ من الجلد الأسود، وحقيبة جلد بنفس لون الحذاء.

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