تكثيف الشعر وسد الفراغات قبل حفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 07:42 مساءً - لا تكتمل إطلالة حفل نهاية العام من دون شعر صحي كثيف وخال من الفراغات. فإن كنت تعانين من الشعر الخفيف ومشكلة الفراغات فيه، وترغبين في استقبال العام الجديد بشعر جذاب يمنحك مظهراً أنثوياً رائعاً، نرصد لك في هذا المقال، أقوى الخلطات الطبيعية لتكثيف الشعر وسد الفراغات قبل حفل نهاية العام.



خلطة الثوم والعسل

الثوم والعسل لتكثيف الشعر



- بضعة فصوص من الثوم.

- ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بهرس فصوص الثوم، واحتفظي بالسائل الناتج منها. من ثم، اخلطي هذا السائل مع العسل لتحصلي على خلطة متجانسة. طبقي الخلطة على فروة الرأس الأمامية، دلكيها جيداً لدقائق عدة وانتظري مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالمياه الدافئة.

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خلطة زيت الزيتون والبيض

زيت الزيتون والبيض لسد فراغات الشعر



المكونات

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بخفق البيض جيداً، من ثم أضيفي إليه زيت الزيتون والعسل. أعيدي تحريك المكونات مجدداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.

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خلطة الزيوت

خلطة الزيوت الطبيعية لتكثيف الشعر

المكونات

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي الزيوت الثلاثة المذكورة آنفاً في شكل جيد. ضعي مزيج الزيوت في زجاجة سبراي نظيفة. وقبل الخلود الى النوم، واظبي يومياً على تدليك شعرك بالمزيج لمدة 10 دقائق، على أن تلفيه وتتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة زيت الخروع وعصير الليمون

خلطة زيت الخروع والليمون

المكونات

- فنجان قهوة من عصير الليمون.

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي عصير الليمون وزيت الخروع جيداً. طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. دلكي بأطراف أصابعك، شعرك وفروة رأسك لمدة عشر دقائق. وبعد مرور ساعة من الوقت، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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