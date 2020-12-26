رانيا يوسف: تعرضت للتحرش اللفظي والفعلي وبتعجبني المعاكسة اللطيفة «فيديو»

علاقات و مجتمع

نشر الإعلامي نزار الفارس، محاور الفنانة رانيا يوسف في حلقتها الجريئة المنتظر عرضها على قناة الرشيد العراقية في مطلع العام الجديد، مقطع فيديو جديد من الحلقة، أظهر فيها بعض الإجابات المثيرة من ضيفته.

وسألها الإعلامي عن إعجاب السيدات بالمعاكسات، لترد رانيا يوسف: «أما تبقى بشكل وسياق محترم ولطيف»، وعن تعرضها للتحرش، أكدت أنها تعرضت للتحرش اللفظي والفعلي.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أثارت جدلا واسعا خلال البرومو الأول للحلقة، بعدما تحدثت عن مفاتنها، قائلة: «مؤخرتي مميزة عن باقي الفنانات»، ما عرضها لهجوم كبير، بل وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضدها.

وكان نزار الفارس، كشف لـ«هن»، كواليس الحلق، مؤكدا أن رانيا يوسف، تحدثت عن زواجها من شخص نصاب، كما ذكرت تفاصيل مشاهدها الجريئة والقبلات في الأفلام، مشيرا إلى أنها صرحت بأنها لا ترى نفسها حلوة، لكن لا مانع من ظهور مفاتنها، مضيفة بحسب ما ذكره الإعلامي: «ببوس بس من غير مشاعر»، وأكد الإعلامي أن الفنانة رفضت الرقص على أغنية إسرائيلية، خلال الحلقة.

ومن المقرر عرض حلقة رانيا يوسف، في اليوم الأول من العام الجديد 2021.

جدير بالذكر، أن المنتج محمد مختار، طليق رانيا يوسف، رفض التعليق على جرأة تصريحاتها، مؤكدا رفضه لرؤية الحلقة من الأساس.