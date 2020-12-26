بريطاني يفضح زوجته عبر «تيك توك» اكتشف خيانتها من انعكاس الهاتف على عينيها

لايف ستايل

اتهم رجل بريطاني زوجته بخيانته، عبر «تيك توك»، بعدما اكتشف الأمر من خلال طريقة تبدو غريبة بعض الشيء أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية.

وقال الرجل، إنه اكتشف خيانة زوجته له، من خلال انعكاس شاشة هاتفها على عينيها، أثناء فحصها له أثناء نومها بجانبه، وقام البريطاني بنشر فيديو عبر «تيك توك»، سرد فيه تفاصيل اكتشاف خيانة الزوجة له، إذ حقق المقطع أكثر من 800 مليون مشاهدة، خلال بضع ساعات فقط.

ولاقى الفيديو العديد من التعليقات الساخرة، والتي جاء من بينها أنه يجب على الزوج أن يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي نظرا لدقة ملاحظته الشديدة، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وأوضح الزوج، أنه اكتشف من خلال انعكاس الهاتف على عين زوجته بأنها تتفحص أحد تطبيقات المواعدة مع الرجال، وهو ما يكشف عن نيتها في خيانته، من خلال اصطياد أحد الأشخاص من خلاله.

وبدأ الرجل في تكبير الصورة التي التقطها لزوجته بشكل كبير، أثناء فحصها لتطبيق المواعدة، وهو ما كشف عن بحثها ضمن الملفات الخاصة بمجموعات كبيرة من الرجال.

تعليقات لدعم الزوج ومطالبات بانفصاله عن زوجته

وتلقى الزوج البريطاني الكثير من الآراء بعد اتهامه لزوجته بالخيانة، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء من بينها: «إذا كانت زوجتك تستلقى بجانبك وتفكر في خيانتك، فيجب الانفصال عنها على الفور، دون التفكير لثانية، فأنت تستحق سيدة أفضل».

وقال أحد الأشخاص: «هناك سيدة أفضل في انتظارك»، وسأل آخر: «هل يمكنك تسجيل فيديو لك وأنت تطردها خارج المنزل؟».

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 800 مليون مشاهدة و1500 تعليق، تصمن آراء مختلفة لرواد منصة «تيك توك» الاجتماعية، حول خيانة الزوجة لزوجها بتلك الطريقة.