«آدم» بهدل نفسه بالتورتة.. لقطات طريفة من عيد ميلاد نجل شيكابالا

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور جديدة لـ آدم نجل لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، خلال الاحتفال بعيد ميلاده الأول، وظهر الطفل آدم، في الصور التي التقطت بعدسة المصور أسامة دياب، في لقطات عفوية وطريفة وهو يتناول كعكة عيد ميلاده التي صُممت على شكل كرة قدم، وتظهر الكريمة على وجهه، وهو ينظر لوالده، وهي اللقطات التي حظيت بإعجاب المتابعين، من جماهير القطبين.

واحتفل لاعب الزمالك، مساء أمس، بعيد ميلاد نجله، في منزله وسط نجوم الكرة، وعلى رأسهم عمر جابر، حميد أحداد، أوباما، وجنش.

زواج شيكابالا من الحسناء الكندية

وكان شيكابالا، أعلن خطوبته على «سارة» وهي مصرية كندية، في ديسمبر 2017، ثم أعلنا زواجهما عقب عدة أشهر في أحد مساجد التجمع الخامس، بحضور نجوم الزمالك، والأهل والأصدقاء المقربين.

جدير بالذكر، أن لاعب الزمالك، طالته الكثير من الشائعات، قبل أن يغرم بزوجته، التي كانت تأتي لمصر مرة كل 3 أو 4 سنوات، وتقابلا صدفة عن طريق صديق مشترك قبل إعلان ارتباطهما رسميا.

وكان شيكابالا، نشر صورتين من الاحتفال عبر حساباته الشخصية، معلقا بأنه أول عيد ميلاد لـ آدم.

وتعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة خلال ساعات مع محمود عبدالرازق شيكابالا، لتعديل عقده من الناحية المادية.

ومن جانبه، أوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن الجلسة ستكون من أجل الانتهاء من ملف التجديد لقائد الفريق.