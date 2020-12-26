«لا تضعوا السم في أجسادكم».. حديث مايا دياب عن لقاح كورونا يعرضها للهجوم

علاقات و مجتمع

في ظل انتشار الخوف بسبب تزايد أعداد مصابي فيروس كوورنا حول العالم، ولجوء البعض لتجربة اللقاح الجديد لفيروس كورونا، نصحت الفنانة اللبنانية بعدم السعي وراء هذه الفكرة.

ودونت «مايا» عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «ما تتسرعوا وتريثوا.. اللقاح ليس بمعجزة.. ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وجد لمرض.. مش أقل من 4 لـ 6 سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها.. لسنا حقل تجارب.. اللقاح بدائي جدًا وعلينا تنوير عقول الناس.. لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم».

وانقسمت الآراء حول نصيحة «مايا» فجاءت التعليقات: «أصبحتي دكتورة في علم اللقاح!»، «ما حبيت النصيحة منك»، «نسيتي العلم والتكنولوجيا بتطور وفي تقنيات جديدة لابتكار اللقاح».

عيد ميلاد مايا دياب

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب، احتفلت بعيد ميلادها الـ40 في شهر نوفمبر الماضي، و«مايا» من الفنانات اللائي تغيرت ملامحهن على مدار السنوات الماضية.

وتحرص مايا دياب، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، تظهر شغفها الكبير بالموضة والأزياء، وتجربة كل ما هو جديد في هذا العالم.

وفي إحدى المرات ظهرت «مايا» دون مكياج، الأمر الذي عرضها للانتقادات والتنمر من متابعيها، وعلقت وقتها على الصور: «في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. وحيدا لمعرفة كل شيء".

وتلقت وقتها «مايا» العديد من التعليقات المنقسمة ما بين المنتقدين والمعجبين، فمن ضمن التعليقات: «مسكينة كنتي بتجنني شو صاير معك، شو عاملة بحالك، إنتي مين، تشبهي رفيقي كفاية عمليات، ما عرفتك كتير متغيرة، كنتي أحلى قبل، شكلك متل الغول، نفخة شفايفك».

كما يذكر أن «مايا» شاركت متابعيها بجلسات تصوير لها كانت آخرها، حين ظهرت مرتدية مايوه أسود واقفة داخل البحر.