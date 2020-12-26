كورونا اليوم: الإصابات تتخطى الألف في مصر.. ومفاجأة جديدة بشأن المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الإصابات تتخطى الألف في مصر

أعلن خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وجود وفاة 49 جديدة.

مفاجأة جديدة بشأن المناعة

وجدت دراسة جديدة شارك فيها علماء من جامعة كوين ماري بلندن، دليلاً على وجود مناعة وقائية لدى الأشخاص حتى أربعة أشهر بعد الإصابة الخفيفة أو بدون أعراض بفيروس كورونا.

وحللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Immunology ، استجابات الأجسام المضادة والخلايا التائية في 136 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في لندن ممن أصيبوا بعدوى خفيفة أو بدون أعراض بـ كوفيد-19، يعود تاريخها إلى مارس 2020، وفقا لموقع " medicalxpress".

اكتشاف عامل جديد يؤثر على شدة كورونا

تستهدف الأجسام المضادة لـ كوفيد-19، بشكل تفضيلي جزءًا مختلفًا من الفيروس في الحالات الخفيفة من كورونا مقارنةً بالحالات الشديدة، وتتلاشى بشكل ملحوظ في غضون عدة أشهر من الإصابة، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 الشديد لديهم نسب منخفضة من الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين السنبلة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية مقارنة بعدد الأجسام المضادة التي تستهدف بروتينات الغلاف الداخلي للفيروس، وفقا لـ" medicalxpress".

وقام الباحثون بتحليل مستويات ثلاثة أنواع من الأجسام المضادة - IgG و IgM و IgA - والنسب التي استهدفت بروتين الشوكة الفيروسية أو الغلاف الداخلي للفيروس مع تقدم المرض وإما تعافى المرضى أو ازداد مرضهم، كما قاموا بقياس مستويات المادة الوراثية الفيروسية في عينات البلعوم الأنفي ودم المرضى، وأخيرًا، قاموا بتقييم فعالية الأجسام المضادة في منع بروتين سبايك من الارتباط بـ ACE2 في المختبر.

احذر 7 أعراض للسلالة الجديدة

أكثر من أي وقت مضى، يعد اكتشاف الأعراض والعزل أمرًا حيويًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

هناك ما هو أكثر من كوفيد-19 من الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" للحمى والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

يجب عليك أيضًا البحث عن هذه الأعراض:

- صداع الرأس.

- إعياء.

- فقدان الشهية.

- آلام في العضلات.

- إسهال.

- الارتباك (الهذيان).

- الطفح الجلدي.