وضع مالي جيد وزواج.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا في عام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

مع اقتراب العام الجديد 2021، يرغب الكثير من الأشخاص محبين الفلك والأبراج متابعة البرج الخاص بهم ومعرفة حظوظهم على جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم "الخليج 365"، وفقا لعالمة الفلك اللبنانية ماجي فرح، أكثر الأبراج حظا على الصعيد العاطفي والمهني والمالي والصحي.

ذكرت ماجي فرح أن "برج الثور" سيكون ضمن الأبراج الأكثر حظاً في عام 2021، وقالت إنه عام من الانتصارات على جميع الأصعدة، ينتظر مواليده توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية.

الأكثر حظا على الصعيد العاطفي لعام 2021:

ذكرت عالمة الفلك أن "برج القوس" من أكثر الأبراج حظاً في الحب عام 2021"، حيث يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف.

يليه برج السرطان، بعد فترة من الفتور العاطفي لمواليد هذا البرج يقومون بإنهاء علاقاتهم العاطفية الفاشلة بعد أن يطرق بابهم حبا كبيرا، ويستقرون على شريك يجمعهما الزواج.

ثم برج العذراء، تتغير حياتهم وتنقلب رأساً على عقب بعد إقامتهم علاقة عاطفية تجعلهم يقعون أسيراً للحب بين شهري يونيو وأكتوبر.

الأكثر حظا على الصعيد المهني لعام 2021:

برج العذراء

حيث يحقق مواليد هذا البرج نجاحاً كبيراً في العمل يكسبون منه أرباحاً غير متوقعة، ويساعدهم ذلك على توسيع عملهم أو تجارتهم، وتبدأ الأشهر الأولى باعتلائهم منصباً رفيعاً أو ترقية جيدة.

برج الميزان

بعض الضغوط تظهر أمام مواليده خلال الربع الأول من العام وتضع العراقيل أمام نجاحهم وتقدمهم خاصة في العمل، إلا أنهم سيجتازونها جميعاً ويتخطونها بقوة وإصرار وسيكتب لهم النجاح لتكون نهاية العام نهاية مفرحة ومزدهرة.

برج الجدي

يزدهر عملهم بشكل ملحوظ ويزداد مدخولهم الشهري بإستمرار، وسيحالفهم الحظ ويقف إلى جانبهم مجدداً.

برج الحوت:

فيتخذون قرارات جريئة على الصعيد المهني، ويكسبون أموالاً هائلة ويحققون إنجازات كبيرة.

الأكثر حظا على الصعيد المالي:

برج الثور سيكون من ضمن الأبراج الأكثر حظاً ماليا في عام 2021، وينتظر مواليده توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية.

ومن الأبراج المحظوظة ماليا أيضا "برج الجوزاء"، ويعتبر هذا العام عاماً استثنائياً لهم.

وبرج العذراء، حيث يحقق مواليده نجاحاً كبيراً في العمل ويكسبون منه أرباحاً غير متوقعة، ما يساعدهم على توسيع عملهم أو تجارتهم.

الأكثر حظا على الصعيد الصحي:

برج الثور سيكون ضمن الأبراج الأكثر حظاً صحيا في عام 2021.