أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذا الأمر حال إصابة فرد بالأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم غلق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة 4 أيام

يتجاهل العديد منا غلق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة 4 أيام.

لماذا يشكل خطرا؟

تجاهل غلق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة 4 أيام، قد ينقل عدوى كورونا إلي باقي الأسرة.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق إغلاق غرفة المصاب بعد تعافيه لمدة تتراوح بين ثلاث وأربعة أيام مع تعرضها للشمس وتعقيمها جيداً.