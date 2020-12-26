بعد فحص 254 مريض.. اكتشاف عامل جديد يؤثر على شدة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تستهدف الأجسام المضادة لـ كوفيد-19، بشكل تفضيلي جزءًا مختلفًا من الفيروس في الحالات الخفيفة من كورونا مقارنةً بالحالات الشديدة، وتتلاشى بشكل ملحوظ في غضون عدة أشهر من الإصابة، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد.

وتحدد النتائج علاقات جديدة بين مسار المرض والاستجابة المناعية للمريض، كما أنها تثير مخاوف بشأن ما إذا كان يمكن إعادة العدوى للأشخاص، وما إذا كانت اختبارات الأجسام المضادة للكشف عن العدوى السابقة قد تقلل من حجم انتشار الوباء وما إذا كانت اللقاحات قد تحتاج إلى تكرارها على فترات منتظمة للحفاظ على الاستجابة المناعية الوقائية، وفقا لـ" medicalxpress".

وقال سكوت بويد، حاصل على دكتوراه في الطب،: "قمنا بتقييم نقاط زمنية وأنواع عينات متعددة، وقمنا أيضًا بتحليل مستويات الحمض النووي الريبي الفيروسي في مسحات البلعوم وعينات الدم للمرضى".

بويد هو مؤلف رئيسي للدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Immunology، مؤلفون كبار آخرون شاركوا فيها وهم بنجامين بينسكي، أستاذ مشارك في علم الأمراض، وبيتر كيم، أستاذ الكيمياء الحيوية في فرجينيا، وعالمة الأبحاث كاتارينا رولتجن.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 الشديد لديهم نسب منخفضة من الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين السنبلة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا البشرية مقارنة بعدد الأجسام المضادة التي تستهدف بروتينات الغلاف الداخلي للفيروس.

يرتبط الفيروس بمستقبلات ACE2

درس الباحثون 254 شخصًا مصابين بـ كورونا بدون أعراض أو خفيف أو شديد والذين تم تحديدهم إما من خلال الاختبارات الروتينية أو فحص الصحة المهنية في ستانفورد للرعاية الصحية أو الذين قدموا إلى عيادة ستانفورد للرعاية الصحية مع أعراض كوفيد-19، ومن بين المصابين بالأعراض، تم علاج 25 كمرضى خارجيين، وتم نقل 42 إلى المستشفى خارج وحدة العناية المركزة، وتم علاج 37 في وحدة العناية المركزة، وتوفي خمسة وعشرون شخصًا في الدراسة بسبب المرض.

ويرتبط SARS-CoV-2 بالخلايا البشرية عبر بنية على سطحه تسمى بروتين سبايك، يرتبط هذا البروتين بمستقبل في الخلايا البشرية يسمى ACE2 ، يسمح الارتباط للفيروس بالدخول وإصابة الخلية، بمجرد دخول الفيروس، يلقي الفيروس بغلافه الخارجي ليكشف عن غلاف داخلي يغلف مادته الجينية، وسرعان ما يشترك الفيروس في اختيار آلية صنع البروتين في الخلية لإنتاج المزيد من الجزيئات الفيروسية، والتي يتم إطلاقها بعد ذلك لإصابة الخلايا الأخرى.

الأجسام المضادة التي تتعرف على البروتين الشوكي وترتبط به تمنع قدرته على الارتباط بـ ACE2، مما يمنع الفيروس من إصابة الخلايا، في حين أن الأجسام المضادة التي تتعرف على المكونات الفيروسية الأخرى من غير المرجح أن تمنع انتشار الفيروس، ويستخدم المرشحون للقاح حاليًا أجزاء من بروتين السنبلة لتحفيز الاستجابة المناعية.

وقام بويد وزملاؤه بتحليل مستويات ثلاثة أنواع من الأجسام المضادة - IgG و IgM و IgA - والنسب التي استهدفت بروتين الشوكة الفيروسية أو الغلاف الداخلي للفيروس مع تقدم المرض وإما تعافى المرضى أو ازداد مرضهم، كما قاموا بقياس مستويات المادة الوراثية الفيروسية في عينات البلعوم الأنفي ودم المرضى، وأخيرًا، قاموا بتقييم فعالية الأجسام المضادة في منع بروتين سبايك من الارتباط بـ ACE2 في المختبر.

وقال بويد: "على الرغم من أن الدراسات السابقة قيمت استجابة الجسم المضاد للعدوى، فقد قارنا البروتينات الفيروسية التي تستهدفها هذه الأجسام المضادة، لقد وجدنا أن شدة المرض ترتبط بنسبة الأجسام المضادة التي تتعرف على مجالات بروتين السنبلة مقارنة بالأهداف الفيروسية غير الوقائية الأخرى، ويميل الأشخاص المصابون بمرض خفيف إلى الحصول على نسبة أعلى من الأجسام المضادة لمضاد السنبلة، والذين ماتوا بسبب مرضهم يحتوي على المزيد من الأجسام المضادة التي تعرفت على أجزاء أخرى من الفيروس".

تباين كبير في الاستجابة المناعية

ومع ذلك، حذر الباحثون من أنه على الرغم من أن الدراسة حددت الاتجاهات بين مجموعة من المرضى، لا يزال هناك تباين كبير في الاستجابة المناعية التي يبذلها المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض حاد.

وشرح بويد: "من غير المحتمل أن تكون استجابات الجسم المضاد هي المحدد الوحيد لنتائج شخص ما، من بين الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد، يموت البعض ويتعافى البعض، بعض هؤلاء المرضى لديهم استجابة مناعية قوية، والبعض الآخر لديهم استجابة أكثر اعتدالًا، لذلك، هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي تحدث، هناك أيضًا فروع أخرى لـ جهاز المناعة متورط، من المهم أن نلاحظ أن نتائجنا تحدد الارتباطات ولكنها لا تثبت العلاقة السببية".

كما هو الحال في دراسات أخرى، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف وعديم الأعراض لديهم مستويات أقل من الأجسام المضادة بشكل عام مقارنة بأولئك المصابين بمرض شديد، بعد الشفاء، انخفضت مستويات الأجسام المضادة بشكل مطرد إلى مستويات منخفضة أو لا يمكن اكتشافها في معظم المرضى خلال فترة تتراوح من شهر إلى أربعة أشهر بعد ظهور الأعراض أو تاريخ الإصابة المتوقع، وانخفضت مستويات IgG بشكل ملحوظ.

وقال بويد: "هذا يتفق تمامًا مع ما شوهد مع فيروسات كورونا الأخرى التي تنتشر بانتظام في مجتمعاتنا لتسبب نزلات البرد، ليس من غير المألوف أن يصاب شخص ما بالعدوى مرة أخرى في غضون عام أو في بعض الأحيان قبل ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الاستجابة المناعية للتطعيم ضد السارس- CoV-2 أقوى، أم أنها تستمر لفترة أطول، من تلك التي تسببها العدوى الطبيعية، من الممكن أن يكون أفضل، لكن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى إجابة ".