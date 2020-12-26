7 أنواع من سلوكيات الطفل احذر تجاهلها.. وهكذا تتعامل مع السرقة وغيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد للتأكد من أن أطفالك يكبرون مهذبين ومثقفين بشكل صحيح، ومتكيفين بشكل جيد مع الحياة بشكل عام.

لذا يجب الانتباه لأي سلوك يصدر من الطفل ومعرفة أسبابه، حيث إن هناك العديد من السلوكيات التي تتصدر منه، ومن الخطر تجاهلها، كما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- التزام الصمت بشأن الأفعال السيئة لشخص ما:

عليك أن تشرح لطفلك الفرق بين أن تكون ثرثارا وأن تكون يقظا وواعيا، وتحتاج أيضا إلى الاستماع بهدوء لطفلك والامتناع عن إصدار الأحكام، وبعد ذلك، يجب أن تساعدهم في فهم الموقف حتى يتمكن كل منكما من إيجاد حل للمشكلة معا.

2- تنافس الأشقاء:

ابحث عن جذر المشكلة، وتأكد من منع أطفالك من إلحاق الألم الجسدي ببعضهم البعض، وساعدهم على الشعور بأنهم فريق حقيقي، وعلّمهم حل النزاعات بشكل عادل، واشرح لهم أهمية احترام مشاعر بعضهم البعض، وحاول قضاء بعض الوقت بانتظام مع كل من صغارك، سيساعد ذلك في الحفاظ على العلاقات الودية داخل الأسرة.

3- السرقة:

حافظ على الهدوء، إذا كان طفلك قد سرق شيئا ما لأول مرة، فاكتشف الدوافع واشرح أن القيام بذلك أمر خاطئ تماما، ثم اطلب من طفلك إعادة (أو دفع ثمن) الشيء والاعتذار لمالكه، وإذا استمرت السرقات في الحدوث بشكل متكرر، فاطلب المساعدة النفسية المتخصصة، لأن بعد ذلك قد يتحول هذا النوع من السلوك إلى عادة مستمرة.

4- الموقف غير المحترم تجاه الآخرين:

اكتشف سبب هذا السلوك، وعلّم أطفالك الطريقة الصحيحة للتعبير عن مشاعرهم ورغباتهم، ويجب أن يتعلموا التزام الهدوء والاستماع، وإذا استمر طفلك في التصرف بوقاحة، فانتزع الامتيازات التي يتمتع بها.

5- عدم الأمانة:

اشرح لطفلك أهمية الصدق والثقة في العلاقات، وخذ وقتا في التفكير في العقوبة المناسبة التي ستعلم طفلك أن الكذب أمر غير مقبول، وإذا أصبح الكذب هو القاعدة، فقد يكون هذا علامة على مشاكل أكثر خطورة، وفي مثل هذه الحالة، ستحتاج إلى الاتصال بأخصائي.

6- الأنين:

ذكّر طفلك أنه يجب أن يتحدث بصوت طبيعي، وإذا أصبح هذا السلوك دائما، قد تضطر إلى مناقشة الموقف مع الطفل لجعله أكثر وعيا بكونه جزءا من الأسرة.

7- آداب فظة:

لا تمارس ضغطا كبيرا على أطفالك أثناء تعليمهم الأخلاق، وبدلا من ذلك، ركز على تذكيرهم بأن يكونوا منتبهين للآخرين، ومن المهم أيضا أن يتصرف أفراد الأسرة البالغون بشكل صحيح لأن الأطفال يكررون ما يرونه.