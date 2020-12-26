أزياء الجلد لن تغيب عن إطلالات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تعتبر أزياء الجلد من القطع الأساسية في خزانة الشتاء، لكن عادة ما تكتفي السيدة بالجاكيت أو السروال الجلد، لكن هذا الموسم يبدو أنه بحاجة لإعادة النظر في الأزياء الجلد.

انتقلت أزياء الجلد من عروض الأزياء؛ لتسيطر على الموضة بتصاميم مبتكرة وأكثر تنوعاً؛ لتناسب جميع السيدات.



آخر موضة

Valentino



ظهرت المعاطف الجلد بشكل بارز في موضة هذا الموسم، فبرزت معاطف الترنش ذات الصدرية المزدوجة؛ كخيار ملائم لطقس الشتاء، مع إمكانية تنسيقها مع قطع صيفية؛ مثل القميص النسائي والتنانير القصيرة والسراويل القصيرة.

لم تقتصر المعاطف الجلدية على الأسود والبني، بينما ظهرت معاطف بألوان ساطعة؛ مثل السماوي، ودرجات البرتقالي، وحتى الأبيض.

Saint Lauren



ولمزيد من الجرأة والعصرية، يمكن للسيدة شراء معطف من اللاتكس اللمّاع، الذي عاد ليزيّن تصميم معطف الترنش الأيقوني، أما إذا كانت تميل إلى الأزياء الناعمة؛ سيكون معطف جلد بدرجة من الألوان الترابية خياراً ملائماً لها.

ربما تتوفر لديها تنورة جلد قصيرة تعود لسنوات، أو أخرى ميدي بتصميم القلم الرصاص، لكن الأكثر عصرية هذا العام ظهور تنانير جلد مكسّرة، وأخرى ماكسي بقصة دائرية فضفاضة، وأيضاً التنانير المستوحاة من نقشة جلد التمساح.

Off-White



يمكن خلال هذه الأيام تنسيق تنورة جلد بتصميم عصري من السابق ذكرها، مع قميص نسائي كلاسيكي أو كنزة من الصوف الخفيف، وبذلك نضمن لكل سيدة إطلالة عصرية ومبتكرة.

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مفعمة بالأنوثة

miu miu



إذا كانت فساتين الجلد تقتصر في الأعوام الماضية على القصّة المستقيمة المفعمة بالأنوثة، فهذا الموسم ظهرت تصاميم أكثر عملية تكسر الصورة النمطية للفستان الجلد.

شاهدنا فساتين جلد بتصميم القميص العصري، مزيّنة بأزرار أمامية مع شقّ ممتد؛ لإضافة لمسة أنوثة، كذلك ظهر الجمبسوت كخيار مناسب لإطلالة نهارية أنيقة في الشتاء.

Louis Vuitton



بالإضافة إلى الأنماط السابقة، امتدّ الجلد ليشكل قمصاناً نسائية شتوية، بالإضافة إلى قصات السراويل التي أصبحت أكثر عملية؛ لأنها فضفاضة ومزينة بخصر مرتفع يخفي عيوب البطن.

لا شك أن السروال الجلد يمثّل نجم الموضة النسائية في هذا الشتاء؛ ليمنح السيدة إطلالة دافئة تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها، فهو برز بتصميم جديد من خلال قصّة واسعة عند الوسط والأرجل بدلاً من القصّة الضيقة؛ ليمنح السيدة إحساساً بالراحة، كما أنه يكتسي في الغالب باللون الأسود أو بألوان مطفأة؛ مثل البني والأخضر الداكن.

Hermes



يمتاز السروال الجلد بتنوّع إمكانات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع قميص أكبر من المقاس "Oversize" أو بلوفر أنيق من الكشمير، أو بلوفر ذي رقبة عالية أو كارديجان.

وأخيراً بالنسبة للأحذية، فإن السروال الجلد يتناغم مع حذاء رياضي أو حذاء لوفر أنيق أو بوت.

Dior

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