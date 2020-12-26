إطلالات النجمات العربيات بالمعاطف الطويلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - فصل الشتاء من المواسم التي تفرض عليكِ التجديدَ في خزانة أزيائك واتِّباع أحدث صيحات الموضة للموسم، ولأن المعاطف الطويلة بمختلف تصميماتها تُعَدُّ من القطع المهمة والمميزة في خزانة كل امرأة؛ لتمنحها لمسة أنيقة، إلى جانب الشعور بالدفء، فقد رصدنا لكِ أبرز تنسيقات النجمات؛ لتستوحي منها بعض الأفكار.

المعاطف الطويلة مع البوت من نور الغندور

المعاطف الطويلة مع البوت من نور الغندور



اعتمدت نور الغندور المعاطف الطويلة بالتصميمات المختلفة مع حذاء البوت، وقد أطلَّت بمعطف سماوي طويل مزين بالريش في أطراف الأكمام مع بنطال رمادي وبلوزة وحذاء باللون الأبيض لتمنح مظهرها لمسة أنيقة ومميزة، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطال أبيض واسع مع معطف أبيض مزين بالفرو وحذاء بوت أبيض لخيار أحادي راقٍ.

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تنسيق شتوي بألوان حيادية من بثينة الرئيسي

تنسيق شتوي بألوان حيادية من بثينة الرئيسي



تتميز بثينة الرئيسي بجمال إطلالاتها وأناقتها العالية، ومن أحدث خياراتها الشتوية تأنقت بمعطف أبيض طويل مصمم بقصة البليزر في الأعلى مع إطلالة يكسوها اللون الأسود والأبيض، وأكملت مظهرها بوشاح وحقيبة من علامة ديور مصمَّمَيْنِ باللون الأبيض المطبع بالرمادي لخيار ناعم ومناسب لكل المشاوير.





إطلالات كلاسيكية من صمود الكندري

إطلالات كلاسيكية من صمود الكندري



تزينت صمود الكندري في الموسم الحالي بمعاطف طويلة بتنسيقات كلاسيكية مختلفة، حيث ارتدَتْ معطفًا أحمر مع بنطال أبيض واسع وحذاء وبلوزة باللون الأسود، مما أضفى عليها مظهرًا جذابًا، وفي الإطلالة الثانية تجملت بتنورة بليسيه بنية مع بلوزة سوداء ومعطف شتوي طويل بدرجة فاتحة من البني، وأكملت إكسسواراتها بتدرجات البني والأحمر لخيار كلاسيكي مبهر.

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مهيرة عبد العزيز بخيار كاجوال مريح

مهيرة عبد العزيز بخيار كاجوال مريح



في إطلالة كاجوال مريحة وعملية، تألقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بمعطف رمادي طويل مع بلوزة رمادية من القطن الناعم المصمم بدرجة أفتح، وتميز تصميمها بالياقة العالية المناسبة للشتاء، وأكملت مظهرها ببنطال من الجينز الأزرق وحذاء أبيض رياضي.



خيارات شيماء علي للمعاطف الطويلة مع حزام الخصر

خيارات شيماء علي للمعاطف الطويلة مع حزام الخصر



حرصت شيماء علي في فصل الشتاء الحالي على اختيار المعاطف الطويلة المزينة بحزام محدد للخصر؛ لتمنح مظهرها إطلالة جذابة، ومنها اختارت معطفًا زيتيًّا طويلًا مع بلوزة ذات ياقة عالية وبنطال قطني باللون الأسود، واعتمدت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود، كما نسقت بلوزة بيضاء بياقة شتوية مع بنطال بيج ومعطف رمادي مصمم بحزام محدِّد للخصر.

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إطلالة شبابية من عزة زعرور بالمعطف الطويل

إطلالة شبابية من عزة زعرور بالمعطف الطويل



في إطلالة شبابية أنيقة، ظهرت عزة زعرور ببنطال مزين بالريش الكحلي في الأطراف مع بلوزة بيضاء ومعطف زهري طويل، وأكملت مظهرها بقبعة بنية وحذاء بكعب لخيار أنثوي بسيط ومناسب للشابات في مختلف إطلالاتهن.