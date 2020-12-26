صيحات أحذية للسهرة موضة شتاء2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تنتظر العديد من السيدات صيحة أحذية 2021 لمواكبة الموضة ولتزيين اطلالاتها باجمل الاكسسوارات من الاحذية الى الحقائب وغيرها.

و لتلبية دعوة المناسبات في عام 2021 ،فمن المؤكد أنكِ تبحثين عن الحذاء المناسب الذي سيرافقك في سهرتك.

شاهدي أحدث الموديلات من مجموعات شتاء 2021 واختاري ما يعزز أناقتك.



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أحذية بألوان معدنية

PRADA





امتلأت منصات عروض الأزياء الجاهزة لشتاء 2021 بالأحذية المصممة بألوان معدنية براقة وتنافس الذهبي والفضي على عرش الموضة العالمية، تألقت عارضات أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta بأحذية ذهبية مدببة مصممة بكعب رفيع وسوار يلف الكاحل، فيما أعادت أسماء كبيرة مثل برادا Prada و Ports 1961 حذاء Mary Jane إلى الواجهة والذي يتميز بالكعب العريض المريح.



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أحذية مزدانة بتفاصيل مميزة لإطلالة جذابة

JW ANDERSON



لم يكتفي المصممون بإدراج الموديلات الكلاسيكية والتقليدية بل تفننوا في إدخال الكثير من التفاصيل المبتكرة على أحذية شتاء 2021، زينت ماركة JW Anderson الحذاء الأسود المدبب بسوار دائري ذهبي مرصع بينما زودت ماركة N°21 الحذاء الـ Pointy بسلسال فضي مؤلف من حلقات متشابكه.



اذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية انتعلي الحذاء الأسود المزود بشرائط مخمل معقوده حول الكاحل والذي جلبناه لكِ من مجموعة سان لوران Saint Laurent.





أحذية حمراء من مجموعات شتاء 2021

MARC JACOBS



لا يمكن تجاهل الحذاء الأحمر في موسم رأس السنة فهو القطعة التي يمكن الإستغناء بها عن إعتماد فستان أحمر فيكفي تنسيق الحذاء الموقع من فالنتينو Valentino أو مارك جاكوبز Marc Jacobs مع فستان أسود أو أخضر قصير.



أما اذا كنتِ تملكين ذوق جرئ لا تترددي في تنسيق الحذاء الأحمر من بالنسياغا Balenciaga مع فستان أحمر قصير منفوش.





أحذية البوت لإطلالة عصرية في موسم الأعياد

ALBERTA FERRETTI



لإطلالة عصرية جذابة ننصحك بإعتماد أحذية البوت خلال المساء، نسقي البوت الفضي من توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti مع فستان أسود قصير أو باللون الأرجواني، أما البوت البرغندي من ماركة درايس فان نوتن Dries Van Note لائميه مع تنورة جلد سوداء وتوب أبيض.



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