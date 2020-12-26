أحدث تصميمات العبايات للشتاء من شهد الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تعتمد الإعلامية السعودية والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الموديل شهد الزهراني، على الأسلوب الخليجي في أزيائها؛ فهي من الفتيات اللواتي لا يتخلَّيْنَ عن العبايات في مظهرهن اليومي، ولأنها تلهم الكثيرات من النساء العربيات بأفكار مختلفة لموديلات عصرية بالعبايات، فقد استوحينا لكِ منها عدة عبايات شتوية أنيقة، فاختاري ما يناسبك منها.



العبايات السوداء في الشتاء من شهد الزهراني

عباية سوداء من المخمل مزينة بنقوش تراثية



تفضل الكثيرات من النساء اعتماد العبايات السوداء في مختلف إطلالاتهن ويتمسَّكن بها في جميع المناسبات؛ لما توفِّره من أناقة ملكية مبهرة، لذا نقدِّم لكِ من شهد الزهراني عباية سوداء مصممة بقماش ثقيل ومزينة في الأكمام بتطريزات سماوية وبنية مميزة للمسة شبابية أنيقة، كما أطلت بعباية سوداء من قماش المخمل المزين في الأطراف بنقوش تراثية ملونة لتواكب الفتاة الخليجية، ولمظهر أكثر أناقة ارتدَتْ عباية سوداء مزينة من الخلف بقماش أبيض مطبع باللون الأزرق لخيار أنيق وناعم، واختارت عباية سوداء مزينة من الخلف بقماش أصفر مطبع بالنقوش المعبِّرة عن التراث الخليجي، وأكملت مظهرها بحجاب بدرجة داكنة من الأصفر للمسة عصرية جريئة، وتأنقت في الإطلالة الخامسة بعباية سوداء مزينة باللون الأبيض المخطط بالأسود على الجانبين، وأكملت هذه الإطلالة بحقيبة بيضاء وحجاب أسود لزي حيادي مميز.

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خيارات العبايات بالألوان الشتوية من شهد الزهراني

عباية شتوية بدرجة الاحمر البرغندي



تحرص الكثيرات من النساء على اعتماد مختلف الألوان الشتوية في فصل الشتاء، ولا سيما الألوان الداكنة في العبايات، لذا تألقت شهد الزهراني بعباية كحلية مطبعة بخطوط بيضاء طولية لإخفاء عيوب الجسم وإضافة المزيد من الأناقة على مظهرها، وتزينت في الإطلالة الثانية بعباية بدرجة الأحمر البرغندي المزين بخيوط طولية بذات اللون، كما ظهرت بعباية كحلية مزينة بالزهور الذهبية والزهرية في الأعلى إلى جانب التطريز الذهبي في المنتصف، ونسقت عباية مطبعة بدرجات اللون البنفسجي مع إكسسوارات ذهبية مختلفة لأناقة مميزة، ولخيار صباحي تجملت بعباية باللون البيج مطبعة باللون البني مع حجاب أسود ونظارات مميزة.