أجمل موديلات خواتم مرصعة بالأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تبحثين عن مجوهرات تكمل أناقتك وتمنحك إطلالة جذابة ولافتة للأنظار، ولأن اللون الأحمر يرتبط بحفل رأس السنة، فسوف نطلعك على أجمل خواتم مرصعة بالأحمر لسهرة رأس السنة.





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خواتم بوشرون Boucheron

BOUCHERON



قدمت دار بوشرون Boucheron خواتم فخمة مرصعة بحجر الياقوت الأحمر، والتي يتناغم فيها الذهب الأبيض مع الألماس والياقوت ليضيف لمسة ساحرة لإطلالة المرأة.





خواتم شوميه Chaumet

CHAUMET



جمعت خواتم شوميه Chaumet بين الرقي والأنوثة، حيث قدمت الماركة خواتم مرصعة بالذهب الوردي وخواتم مرصعة بالذهب الأبيض مع حجر الياقوت الأحمر، وتنوعت التصاميم لترضي مختلف الأذواق.



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خواتم شوبارد Chopard

CHOPARD



استوحت ماركة شوبارد Chopard خواتمها المرصعة بحجر الياقوت الأحمر من الطبيعة مثل خواتم الورود فضلاً عن الخاتم بتصميم القلب للمسة رومانسية حالمة، كما قدمت الماركة خواتم بتصميم الماركيز الجذابة.







خواتم هاري وينستون Harry Winston

HARRY WINSTON



للمرأة التي تبحث عن خواتم راقية لا تنتهي موضتها بمرور السنين، يمكن أن تختار التصاميم الكلاسيكية الجذابة من هاري وينستون Harry Winston والمرصعة بالياقوت الأحمر.







خواتم فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels





VAN CLEEF &ARPELS



قدمت دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels خواتم فخمة بالذهب الأبيض والأصفر ومرصع بالألماس وحجر الياقوت الأحمر لتمنحك إطلالة استثنائية خلال الإحتفالات.



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