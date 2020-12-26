بسمة وهبي تحذر السيدات من كورونا: بلاش «بوس وأحضان».. الوضع خطير

علاقات و مجتمع

حذرت المذيعة بسمة وهبة، من ظاهرة السلام بالأيدي وتبادل القبلات والأحضان بين الأشخاص وخصوصًا السيدات في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة «بطلوا بوس وسلموا بدون أحضان، الوضع خطير».

وكتبت بسمة وهبي، محذرة من خطورة انتشار فيروس كورونا، بقولها: «الستات اللي مازالت بكل ثقة تدخل تبوس وتحضن، أرجوكي إحنا في وضع مرعب انتبهي على نفسك وحافظي على بيتك وأسرتك وراعي الله في من حولك».

وتزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، خصوصًا بين مشاهير الفن والإعلام، أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التليفزيون المصري، لينضم بذلك إلى قائمة الإعلاميين الذين أصيبوا بالفيروس، ومنهم من تعافي، وبعضهم مازال في الحجر المنزلي، أبرزهم إبراهيم عيسى، ولمياء عبدالحميد، ودينا عبدالكريم، ومحمد نشأت، ورامي رضوان.

وفي الساعات الماضية أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر، موجهة الشكر لأصدقاءها وجمهورها والطاقم الطبي الذي يشرف على حالتها الصحية، وحرص عدد من زملاءها وأصدقاءها بالوسط الفني للدعاء لها عبر حساباتهم الرسمية والشخصية بمواقع السوشيال ميديا متمنين لها بسرعة الشفاء والعودة لجمهورها وفنها.

كما أعلن الفنان أمير كرارة، ثبوت إصابته بفيروس كورونا وظهور المسحة الثانية إيجابية بعد ساعات قليلة من سلبية المسحة الأولى، ويخضع للعزل المنزلي حاليا، وتأجيل تصوير الأعمال التي يشارك فيها، على رأسهال مسلسل «نسل الأغراب» المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بطولة أحمد السقا، ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي، كما تم تأجيل تصوير برنامج سهرانين، الذي يعرض على شاشة قنوات «on».

وأعلن الفنان كريم فهمي، إصابته بفيروس كورونا وإيجابية المسحة التي قام بها عبر حسابه بموقع «تويتر»، وحرص نجوم الفن والإعلام الذين أصيبوا بكورونا، على تحذير مخالطيهم ومطالبتهم لهم بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.