7 تصريحات لـ يسرا اللوزي في «معكم»: تعرضت للتنمر ومعرفتش نوع الجنين

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي تريند «جوجل» بعدما حلت ضيفة في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، كاشفة عن جوانب متعددة من حياتها وأيضًا الحديث عن التغيرات التي طرأت على حياتها بعد الإنجاب، وظهورها الملفت في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز التصريحات التي تحدثت عنها الفنانة يسرا اللوزي:

- اكتشفت حملها الثاني بعدما وافقت على سيناريو فيلم «العنكبوب»، وطمأنها المخرج أن التصوير يكون خلال 8 أيام فقط، وبسبب انتشار فيروس كورونا، وقتها، تأجل العمل، وانتهى التصوير بعدما أصبحت طفلتها بعمر 7 أشهر.

- تعرضت للتنمر بسبب وزني الزائد: «اللي استغربته إننا في مجتمع شرقي يعني جسم الست عندنا مش رفيع.. مختلف عن الأوروبيين.. يعني استغربت الناس.. هما أكيد عندهم قرايب خلفوا ووزنهم زاد».

- لم تتمكن من الاحتفال بالولادة للمرة الثانية بسبب كورونا: «بسبب فيروس كورونا معرفناش نحتفل بابنتي (نادية)، وخرجت للدنيا لقت كل البشر لابسين كمامات، ويا عيني صحتهم النفسية هتكون تعبانة».

- لا ترغب في معرفة نوع المولود سواء ولد أم بنت: «في الحمل الأول الدكتور قال هو شكله ولد، بس لسة مش باين» فتحدثت مع زوجها وقررا عدم الرغبة في معرفة نوع الطفل، وكانا في كل مرة يذهبان إلى الطبيب يرفضان معرفة جنس الجنين.

- ترددت في قبول المشاركة في لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي، لأنها خشت أن يتعارض هذا مع مواعيد رضاعة ابنتها الصغيرة، وتحدثت مع محمد حفظي، رئيس المهرجان، الذي طمأنها بالفعل.

- تخرجت من مدرسة ثانوية وليست أجنبية، لذلك تعلمت اللغة بشكل سليم، كما تابعتها جدتها «عفاف» باستمرار، وأيضًا مدرس اللغة العربية الخاص بها في المدرسة وهو «الأستاذ رفعت» الذي تستشيره حتى الآن.

- انضمت إلى مبادرة القراءة للأطفال على اقتناع تام، وأن زوجة خالها هي من اقترحت عليها الانضمام إلى «حادي بادي» فهي واحدة من مؤسسات هذه الصفحة.