في الشتاء لو شعرك بيقع.. 5 أدوات قادرة على الإسعاف السريع

لايف ستايل

أجواء الشتاء الباردة تتسبب في سقوط الشعر وتقصف أطرافه وقبل التفكير في القص، هناك 5 أدوات عند الحفاظ على استخدامها تؤثر في حالة الشعر بشكل إيجابي كبير وتوقف سقوطه.

ويقول خبير تصفيف الشعر سعيد حافظ إن أجواء الشتاء تصيب الشعر بكثير من الأضرار والمشاكل التي تؤدي إلى سقوطه، ولكن الفتاة الذكية قادرة على استخدام بعض الأدوات والمستلزمات الصحية التي بإمكانها إسعاف الشعر واستعادة رونقه وجمالة.

الشامبو الطبيعي

استخدام أنواع الشامبو الطبيعية التي تحتوي على روائح عطرية وتركيبات تجميليه ويكون عوضا عنها شامبو الأطفال أو المصنوعة من المواد الطبيعية لمنع تعرض الشعر للمواد الكيميائية خاصة الصودا الكاوية.

السيروم الطبي

السيروم الطبي من المواد التجميلية التي تعمل على ترطيب الشعر ومنع تساقطه فهي تدعمه وتمنحه الرطوبة اللازمة، ولاتكون ثقيلة على خصلة الشعر.

المشط الخشب

مشط الشعر الخشب أو البلاستيك له دور كبير في توقف الشعر عن السقوط ، فعندما تكون السنون واسعة وغير مدببة يساعد على تمشيط الشعر بدون خسائر أو التهابات في فروة الرأس كما يعمل على تنشط الدورة الدموية.

فيتامينات داعمة للشعر

هناك بعض الخضروات والفواكه تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الداعمة للشعر والتي تعمل على تقوية البصيلات، هذا بالإضافة إلى تناول قرص من الفيتامينات المتكاملة.

فوط قطنية

وضع فوطة قطنية على المخدة وقت النوم من الأمور التي تعمل على وقف سقوط الشعر حيث تعمل الفوطة على امتصاص الزيوت الزائدة خلال فترة النوم.