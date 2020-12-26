حازم إيهاب يغضب من تعليق متابعة: قل أعوذ برب الفلق يا شيخة

علاقات و مجتمع

لاقى احتفال الفنان حازم إيهاب بزفافه، على عروسه منة داغر، إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولت الصور عبر الصفحات، وانتشرت الكثير من التعليقات على صور الفرح، إلا أن أحد التعليقات لم ينل إعجاب الفنان الشاب.

وكانت الفتاة نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة أثناء عقد القران بحضور الفنان حازم برفقة شقيق العروس والمأذون، وعلقت الفتاة على الصورة: «عملتي إيه ف حياتك يا بنتي علشان ده يبقى جوزك وده يبقى أخوكي وده المأذون».

وأعاد «حازم» نشر التعليق عبر حسابه على «فيس بوك»، معلقة عليه: «قل أعوذ برب الفلق يا شيخة».

وتفاعل معه أصدقاؤه في التعليق على الصور: «الله خير حافظًا»، «ربنا يبعد عنكم شر العين»، «دي عاوزة سورة البقرة كلها»، «ألف مبروك وحسبي الله ونعم الوكيل فيها»، «قل أعوذ برب الفلق فعلا والله، إيه ده يا ستار يا رب».

زفاف حازم إيهاب

وكان الفنان حازم إيهاب، احتفل بزفافه على منة داغر، الذي أقيم بعد حوالي 7 أشهر من الخطوبة، وسط الأصدقاء والأقارب، كما حرصوا على الالتزام بالأجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت نشرت العروس لقطات من الاحتفال بزفافها، زوجها، كما أطلت بفستانين، الأول تميز بالسيرما البيضاء، وكان ضيق تمامًا، وشفاف من منطقة البطن والظهر، أما الثاني تميز بكرانيش من التل، واسعة ومنفوشة.

ونشر حازم إيهاب جلسة تصوير زفافه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معربًا عن سعادته البالغة بالزفاف، إذ كتب: «أنا أسعد إنسان على كوكب الأرض».

ووثقت عدسات الكاميرات لقطات في حفل الزفاف، أبرزها دموع العروس منة داغر وشقيقتها، وأيضًا بعض اللحظات الحميمية بينهما، بين الأحضان والقبلات أثناء الزفاف.