لأول مرة.. رسالة رومانسية من محمود شاهين لـ هنا شيحة: منحتي قلبي السعادة

علاقات و مجتمع

لأول مرة وجه محمود شاهين، رسالة رومانسية للفنانة هنا شيحة، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بعد الأنباء المتداولة حول ارتباطهما عاطفيًا.

ونشر «محمود» عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنانة هنا شيحة، من حفل عيد الميلاد معلقًا عليها: «عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا.. وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا.. وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز».

حفل عيد ميلاد هنا شيحة

وكانت «هنا» احتفلت بالأمس بعيد ميلادها، في منزلها وسط مجموعة من أصدقائها، كان بينهم محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، وتداول مقطع فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي وهما يرقصان على أغنية: «انزل يا جميل في الساحة».

وظهرت «هنا» بفستان قصير أزرق اللون، وتميز بأنه لامع وغير منقوش، ومكشوف الظهر، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية.

ظهور هنا شيحة ومحمود شاهين

وانطلقت شائعات ارتباط الثنائي خاصة بعد ظهورهما المتكرر في أكثر من مناسبة، كان بينها خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وفي ظهور آخر كان خلال رقصهما معًا على أغنية «حتة من الخيال»، وشاركته هنا شيحة الاحتفال بعيد ميلاده، وجرى تسريب فيديو لـ«شاهين» يحتضن خلاله «هنا»، كل ذلك دفع جمهور الفنانة إلى التفكير كثيرا في طبيعة علاقتهما.

وكان لهنا شيحة رد فعل غير متوقع عند سؤالها عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمحمود شاهين، فما كان منها إلا أن تركت مذيعة البرنامج ورحلت بعيدا مكتفية بالصمت، لم تنف أو تؤكد.