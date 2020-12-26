سلمى الشيمي في ظهور جديد: أولياء الله الصالحين ميدخلوش عندي

لايف ستايل

شاركت الموديل، سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميا بصاحبة جلسة تصوير سقارة، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بجلسة تصوير جديدة، بدت فيها بملابس عادية اتسمت بالجرأة.

وظهرت الموديل المثيرة للجدل، بسترة بلون داكن، ضيقة، ومجسمة، بأكمام طويلة، مع بنطلون جينز باللون الرمادي.

واستعانت سلمى بالشعر المستعار الاكستنشن الطويل، مع العدسات اللاصقة، ومكياج صارخ.

وقامت سلمى، بتحديث حالتها على حساب الفيسبوك، بصورة مدون عليها: "يا أولياء الله الصالحين متدخلوش عندي الأكونت عشان عيب".

أزمة سلمى الشيمي

وكانت الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بسبب ظهورها في جلسة تصوير جريئة داخل منطقة الأهرامات الأثرية، دخلت على إثرها في دوامة البلاغات والتحقيقات، بسبب ظهورها الملفت، وملابسها الجريئة داخل المنطقة الأثرية.

حيث ظهرت بفستان أبيض، قصير ومكشوف كشف عن مفاتنها، مع المكياج الصارخ، والإكسسوارات الذهبية.

وفور خروجها أكدت أنها مرت بأيام صعبة ولا تعرف سبب الهجوم عليها.

وكانت سلمى الشيمي صرحت لـ«هن» فيما بعد أنها لم تتوقع الهجوم عليها بهذا الشكل، مؤكدة أنها تعمل بمجال الموديل منذ طفولتها، فضلا عن دراستها للتمريض واستعدادتها للحصول على درجة الدكتوراه في إطار دراستها.

وأشارت الموديل المثيرة للجدل، إلى أنها لم تتوقف عن جلسات التصوير، لكنها لن تنفذها في الأماكن الأثرية.

وتشارك سلمى متابعيها جلسات تصويرها بشكل مستمر دون توقف.

من هي سلمي الشيمي؟

تعمل عارضة أزياء للمنتجات الدعائية.

درست بكلية التمريض.

كانت ترتدي الحجاب من قبل.

تعرض حسابها للاختراق في نوفمبر الماضي، ودشنت آخر جديد جلبت عليه الآلاف المتابعون.

تشارك بصور جريئة عادة، مرفقة بتعليقات غير لائقة.