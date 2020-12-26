شيرين رضا تحتفل بالكريسماس برفقة الكلاب.. ومتابعون: القلب الطيب

علاقات و مجتمع

بطريقة غير مألوفة قررت الفنانة شيرين رضا، الاحتفال بالكريسماس برفقة الكلاب، فهي دائمًا تعبر عن حبها للحيوانات الأليفة وتدعم من عمل جمعيات الرفق بالحيوان.

فعبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» نشرت «شيرين» مجموعة من الصور لها برفقة الكلاب، في إحدى الجمعيات الراعية للحيوانات الأليفة.

وعلقت على الصور قائلة: «أتمنى أن أقضي عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء».

وتفاعل معها متابعوها وأصدقائها من الوسط في التعليق على الصور: «الرحمة تخلق بالفطرة ربنا يكرمك.. بحبك وبحب قوتك وصبرك»، «ربنا يديكي ويرزقك على قد قلبك الحنين دا»، «القلب الطيب»، «الله يحفظك يارب ويبارك في كل حبايبك».

آخر أعمال شيرين رضا

وكانت من آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، هي مشاركتها مؤخرًا في حلقة «فرق توقيت» مع الفنان ماجد الكدواني، وهي الحلقة الرابعة من مسلسل «نمرة اتنين» التي تم عرضها في 19 نوفمبر الماضي.

وكانت تدور أحداث المسلسل حول الدراما الاجتماعية، وتضم نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من خلال حلقات منفصلة، وسيجري عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

بينما جاءت حلقة «فرق توقيت» من سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الحلقة حول الطريق إلى المطار يستغرق أقل من ساعة، لكن لكل دقيقة في رحلة السائق البسيط مع النجمة الشهيرة سنوات من الذكريات والألم والحنين.

شيرين رضا: بابا علمني المسؤولية من صغري

ومن ضمن آخر اللقاءات التلفزيونية التي ظهرت بها الفنانة شيرين رضا، جاءت في برنامج «its show time» مع المذيعة مها الصغير، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من الجوانب في حياتها.

وتحدثت «شيرين» عن علاقتها بوالدها الراحل الفنان محمود رضا، الذي حرص على تحملها المسئولية منذ صغرها، لذلك تأثرت به كثيرًا: «كان عاوز يعلمني المسؤولية.. وكان لذيذ جدًا.. كان يقولي اتصرفي أنت فكري أنت.. لأنه علمني كل حاجة أنا عرفاها.. علمني الصبر والاحترام وإني أفهم إنه مش كل الناس رأيها هيبقى زي رأيي.. وطبعًا أنا متعلمتش الحاجة دي واضح».