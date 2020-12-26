4 أنواع من البقوليات إذا تناولتها تطيل عمرك حتى 100 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد النظام الغذائي الجيد مفتاحًا للوصول بالفرد إلى أن يكون صاحب صحة جيدة وتحقيق إنقاص الوزن، وأيضًا العيش حياة أطول، وفي هذا الصدد نشر موقع eatthis، دراسة كشف خلالها عن أن الالتزام بتناول أربعة من أنواع البقوليات، يمكن أن يطيل عمر الشخص عقد من الزمن تقريبا.

يوضح الموقع أن في جميع أنحاء العالم، توجد "مناطق زرقاء"، حيث يعيش المعمرون بسعادة دون معاناة من الأمراض، وصاغ هذا المصطلح المعد دان بوتنير، الذي درس حياة أكثر الأفراد المعمرين الأحياء في العالم، وفق مقال له على قناة CNBC.

وحدد بوتنير العديد من المناطق عاش فيها الأشخاص لفترة أطول وبخاصة النساء، وكانت (بارباجيا في سردينيا، إيطاليا؛ إيكاريا، اليونان؛ شبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا؛ وأوكيناوا، اليابان) .

يكتب بوتنير إن هناك بعض البقوليات تعد عنصرًا رئيسيًا في أي نظام غذائي يساعد على أن يطيل أعمار الأشخاص حول العالم، فعلى سبيل المثال الفاصوليا السوداء في نيكويا؛ العدس، الحمص، والفاصوليا البيضاء في البحر المتوسط ؛ وفول الصويا في أوكيناوا"، مشيرًا إلى أن معظم المعمرين يأكلون ما لا يقل عن نصف كوب في اليوم.

ويوضح أن تناول تلك البقوليات سيعزز من النظام الغذائي، ويجعل الشخص يتحكم بشكل أفضل في وزنه، وفيما يتعلق بالعمر وجدت دراسة نشرت في مجلة جنوب شرق آسيا للطب الاستوائي والصحة العامة أن زيادة تناول هذه الأصناف من البقوليات بمقدار 20 جرامًا يمكن أن يقلل من خطر الموت بنسبة 6٪.

ووفقًا للإرشادات الغذائية الأمريكية، يجب علينا جميعًا تناول ما يقرب من نصف كوب من تلك البقوليات يوميًا، وهي:

- العدس

يعد العدس مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين، لذا فإن إضافته إلى السلطات أو وصفات الشوربة سيبقيك في حالة شبع لفترة طويلة بعد وجبتك، ووجدت الدراسات أن تناول العدس قد ينظم مستويات السكر في الدم ويحسن صحة الأمعاء.

- الحمص

يمثل الحمص جزءً بارزًا من الوجبات الغذائية، ويحتوي نصف كوب من الحمص على 10 جرامات من البروتين، و 5 جرامات من الألياف، و 310 ملليجرام من البوتاسيوم ، أي ما يقرب من 9٪ من الكمية اليومية الموصى بها.

- الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصوليا البيضاء على 9.65 جرامًا من البروتين و 6.4 جرامًا من الألياف لكل نصف كوب، وتعد إضافة شهية لأطباق السلطات.

- الفاصوليا السوداء

تعد الفاصوليا السوداء مصدرًا رئيسيًا للكربوهيدرات لفقدان الوزن، فيوفر نصف كوب من الفاصوليا السوداء ثمانية جرامات من الألياف وسبعة جرامات من البروتين، مما يجعلها إضافة مثالية للسلطات وغيرها.