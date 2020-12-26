تجنبا للخداع.. 10 نصائح مهمة لا تغفلها عند الشراء "أونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتلت- أسماء مرسي

يميل الكثيرون إلى التسوق عبر الإنترنت، أو استغلال خصومات المواقع الإلكترونية، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، لكن يجب عليك تحري الدقة عند الشراء، حتى لا تتعرض للخداع أثناء الشراء.

ووفقا لموقع "brightside"، نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك عند الشراء من المواقع الإلكترونية، دون أن تتعرض للخداع:

- احرص على الشراء من المتاجر الموثوق بها التي اشتريت منها من قبل.

- عليك التحقق دائما من موقع الويب للحصول على تفاصيل أكثر، للتحقق من هوية البائع ما إذا كان موجودا، واسم الشركة والعنوان.

- اطلب من البائع إرسال صورة حقيقة لك من المنتج قبل الشراء، حتى لا تتعرض للخداع.

- عليك قراءة مواصفات المنتج جيدا، ولا تعتمد على الشكل أو الاسم فقط.

- لا تستخدم شبكة الواي فاي العامة، لأن استخدامها تُعرض معلوماتك الشخصية للخطر، وكذلك المعلومات والبيانات التي ترسلها وتستقبلها.

- يجب قراءة التعليقات الموجودة على المنتج من قبل مشترين سابقين، لمعرفة جودة المنتج.

-عليك وضع برامج حماية حتى لا يتم اختراق بيانات حسابك عبر الإنترنت، ووضع كلمة مرور قوية لا يستطيع أحد اختراقها.

- استخدام بطاقة ائتمان بنكية للشراء، بحيث تكون المبلغ المتواجد بها لا يزيد عن قيمة مشترياتك.

- عدم الانبهار بالشحن المجاني، حيث يلجأ الكثير من التجار إلى هذه الحيلة التسويقية، لجذب المستهلك.

- يجب أن تتحقق من وجود الرمز HTTPS بدلا من HTTP، في عنوان الـ URL" لينك الموقع، حتى تتأكد أن هذا الموقع آمن، يمكنك أن تدخل بيانات بطاقتك لشراء ما تريده.