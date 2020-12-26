مكياج شتاء 2021 بألوان جريئة ورسمات أيلاينر غريبة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - يحمل هذا الشتاء قائمة من صيحات المكياج التي تلهمك أفكاراً مميزة لتطبيق أجمل أساليب المكياج، والتفنن بألوان المكياج المختلفة والجريئة التي تتناغم مع لون بشرتك. فإذا كنت من محبات أحمر الشفاه الجريء والأيلاينر البارز وظلال العيون المشرقة والحيوية، سنعرفك في هذا المقال الى مجموعة رائعة من أبرز صيحات المكياج التي ستكون رائجة خلال هذا الشتاء، لتختاري من بينها ما يعجبك.



موضة أيلاينر الستينات

موضة أيلاينر الستينات



تعود موضة أيلاينر الستينات بقوة هذا الشتاء، لتحل محل الأيلاينر المجنح الناعم، وهي ترتكز على رسم الأيلاينر بدءاً من زاوية العين الداخلية مروراً بكمال منتصف الجفن العلوي وصولاً الى خارج العين بأسلوب مجنح قليلاً، أما المساحة الداخلية الفارغة فاملئيها باستخدام ظل العين المعدني باللون الأصفر.

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الروج الأحمر القوي

موضة الروج الأحمر القوي



إذا كنت من محبات الجرأة، فأنت محظوظة جداً، حيث أن موضة المكياج الجريء الذي يرتكز على أحمر الشفاه الأحمر القوي بلمسة لامعة وظلال العيون بالألوان المشرقة مثل الأزرق، ستكون إحدى أبرز صيحات المكياج خلال الأيام الباردة، وهي تليق بجميع ألوان البشرة.

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الأيلاينر النيون اللامع

أيلاينر النيون اللامع



احصلي هذا الشتاء على إطلالة مفعمة بالحيوية تبث فيك النشاط وتجعلك تضجين جمالاً وأنوثة، من خلال استخدام الأيلاينر باللون النيون اللامع، على طول خط الرمش العلوي امتداداً الى خارج العين، فهو سيكون موضة مكياج رائجة جداً خلال الأيام المقبلة. ولتجنب المبالغة، اعتمدي الروج النيود اللامع القريب الى لون البشرة.

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الحواجب المصفحة بالصابون

موضة الحواجب المصفحة بالصابون



تعد موضة الحواجب المصفحة بالصابون Soap Brows، من أبرز صيحات المكياج لهذا الشتاء، وهي ترتكز على تشكيل الحواجب من خلال تثبيت الحواجب بالجلسرين الذي يغطي سطح شعيرات الحواجب ويبقيها في مكانها لساعات طويلة.

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رموش العنكبوت

موضة رموش العنكبوت



إن كنت من محبات الرموش البارزة جداً، اعتمدي هذا الشتاء موضة رموش العنكبوت التي ستوفر لك إطلالة جريئة ومميزة. وبإمكانك الحصول عليها من خلال تبليل رموشك، ووضع من ثم طبقات عدة من الماسكرا، فتلتصق رموشك بعضها ببعضها. كما بإمكانك تمرير ظل العين على خط الرموش العلوية والسفلية باللون الذي ترغبين فيه، الى جانب الأيلاينر الغرافيكي المجنح.

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