ما هو مكون الجمال الطبيعي الأبرز لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - لا شك أن استخدام زبدة الشيا في الخلطات الطبيعية والمستحضرات المفيدة للبشرة والشعر، أصبح منتشراً على نطاق واسع، وقد استحقت لقب مكون الجمال الطبيعي الأبرز لعام 2020، حيث حظيت ببحث واسع من قبل النساء والفتيات من مختلف الأعمار. فلماذا تحظى زبدة الشيا بهذا الانتشار؟ الإجابة في هذا المقال.



لماذا زبدة الشيا؟

زبدة الشيا مكون رئيسي في مستحضرات الجمال



تلاقي زبدة الشيا انتشاراً كبيراً بين النساء، فهي الأكثر استخداماً في الخلطات الطبيعية المفيدة لكافة مشاكل البشرة والشعر، مما جعلها مكون الجمال الطبيعي الأبرز لعام 2020 والأكثر بحثاً على غوغل. إضافة الى ذلك، تدخل زبدة الشيا في تركيبة عدد لا يحصى من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر بأنواعها كافة، وأيضاً مستحضرات المكياج.

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بعض فوائد زبدة الشيا

فوائد زبدة الشيا للبشرة



- تحتوي زبدة الشيا على كمية عالية من فيتامينَي أ و هـ، والمواد المضادة للأكسدة، التي تعمل بدورها على محاربة تجاعيد البشرة وتعزيز مرونتها، ومنع ظهور المزيد من الترهلات والخطوط الدقيقة.

- تشتمل زبدة الشيا على فيتامين F، الذي يساعد في ترطيب البشرة وتعزيز ليونتها، فتبقى البشرة ناعمة كالحرير ورطبة على الدوام، مما يعمل على تأخير ظهور التجاعيد.

- تساعد زبدة الشيا في القضاء على البثور والحبوب وآثار حب الشباب، نظراً الى احتوائها على الأحماض الأمينية، التي تمنح البشرة مظهراً مشرقاً وخالياً من الشوائب.

- تعمل زبدة الشيا على توحيد لون بشرة الوجه وتفتيحه، كما وتحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

- تغذي زبدة الشيا الشعر وفروة الرأس وتمدهما بالفيتامينات اللازمة، لا سيما فيتامينَي A وE، فتمنحك شعراً صحياً لامعاً وذات مظهر أنيق جداً.

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زبدة الشيا لمكافحة شيخوخة البشرة



اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقتين من السمسم، من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة ربع ساعة، بعدها اغسلي وجهك جيداً. أما لتنعيم الشفاه وبشرة الوجه، اخلطي كمية مناسبة من زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو، ودلكي بالخليط شفاهك وبشرة وجهك لبعض الوقت.

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زبدة الشيا لبشرة خالية من الشوائب

زبدة الشيا الأكثر بحثاً عل غوغل



امزجي كميات متساوية من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت اللوز، ومن ثم افركي بشرة جسمك بالخليط لبعض الوقت، لا سيما المناطق الداكنة والمتشققة. ولنتائج فعالة، كرري هذه الوصفة مرات عدة في الأسبوع.



زبدة الشيا لشعر صحية ومغذى

قومي بتسخين كمية كافية من زبدة الشيا، من ثم دلّكي شعرك وفروة رأسك بها، واتركيها مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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