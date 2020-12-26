كيف تعرفين متى تنتهي صلاحية عطرك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - هل تنتهي صلاحية العطور؟ سؤال يراود كثيرات من النساء، لا سيما أن الاستغناء عن عطر نسائي باهظ الثمن يعدّ قراراً صعباً جداً. فإذا كنت تمتلكين مجموعة عطور عالمية منذ زمن بعيد وتتساءلين عما إذا كانت ما زالت صالحة للاستخدام، نرصد لك في هذا المقال كافة المعلومات حول انتهاء صلاحية عطرك المفضل.



هل تنتهي صلاحية العطر؟

هل تنتهي صلاحية العطر؟



لسوء الحظ، تتغير رائحة العطر مع الوقت حتى لو كان من أرقى وأفخم العطور العالمية، لأن رش العطر يسمح بدخول الهواء الى الزجاجة، مما يؤدي الى أكسدة العطر مع مرور الوقت، فتلاحظين انخفاضاً حاداً في رائحته، وأنها لم تعد بالتألق ذاته. لكن لحسن الحظ، قد تدوم صلاحية العطر لنحو عامين. وتعتمد صلاحية العطر أيضاً على كيفية تخزينه، حيث من الضروري جداً إبعاده عن الحرارة العالية وأشعة الشمس، اللذين يتسببان في إفساد العطر خلال ثلاثة أشهر.

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ما هي مدة صلاحية العطر إذا لم يتم فتحه؟

ما هي مدة صلاحية العطر؟



مع عدم وجود تاريخ انتهاء الصلاحية على زجاجة العطر، يصعب جداً معرفة هذا الأمر، وربما قد يستمر العطر صالحاً لسنوات عدة في حال لم يتم فتحه، وذلك اعتماداً على طريقة تخزينه. لكن في كل الأحوال، لا توجد قاعدة أساسية لمعرفة مدة صلاحية العطر غير المفتوح، فلكل عطر مدة صلاحية مختلفة.

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متى تنتهي صلاحية العطر؟

متى تنتهي صلاحية العطر؟



يمكنك معرفة ما إذا كان العطر قد انتهت صلاحيته عندما تكون رائحته حامضة قليلاً، فهذا يؤكد أن النغمات العليا قد تأكسدت، فالأوكسجين الموجود في الهواء يغير بعض الجزيئات الموجودة في العطر. علماً أن الحمضيات والفواكه والباتشولي تتأكسد بشكل أسرع مقارنة بغيرها من مكونات العطور. وتعد أفضل طريقة للتحقق مما إذا كا العطر قد انتهت صلاحيته، هي رشه على قطعة من الورق، فإذا لاحظت أي رائحة غريبة أو أن رائحة العطر قد اختفت بسرعة، أو أن لونه قد تغير، حيث يبدو أغمق أو ذات صبغة صفراء، فبالتأكيد تكون صلاحيته قد انتهت.

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كيف يمكن إطالة العمر الافتراضي للعطر؟

كيف يمكن إطالة العمر الافتراضي للعطر؟



من خلال الاحتفاظ به بعيداً عن أي مصدر للحرارة والأوكسجين والضوء، وتخزينه في مكان مظلم وبارد، لأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يفسد العطر ويسرع في تفكيك تركيبته. وفي الواقع، يعد تخزين العطر في الثلاجة أفضل طريقة لإطالة عمره بعيداً عن التأكسد وتغير لونه. علماً أن العطور الشرقية ذات الروائح الحارة والخشبية والفانيليا تدوم لوقت أطول مقارنة بباقي العطور، لأن هذه المكونات طبيعية وأكثر قوة واستمراراً، كونها غنية جداً ومركزة ومن الصعب أن تتطاير، كما أنها أكثر مقاومة للتأكسد.

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ماذا يحدث إذا استخدمت العطر بعد انتهاء صلاحيته؟

مع مرور الوقت تتأكسد مكونات العطور



ليس من الشائع أن يكون لدى المرأة أي رد فعل سلبي تجاه عطر منتهي الصلاحية، فعملية الأكسدة قد تحدث في أي عطر مع الوقت، إلا أن هناك بعض المكونات التي تتأكسد وتكون مهيجة لأنواع معينة من البشرة، خصوصاً الحساسة.

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