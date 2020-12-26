قد تكون مصابا.. «الكمامة» سر عدم ظهور أعراض كورونا على البعض

صحة

عادت إصابات فيروس كورونا تتزايد مجددا، حتى أصبح الأشخاص يصابون داخل منازلهم، أو حتى رغم اتخاذهم بعض الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الأزمة، لتعود الموجة الثانية أشرس وأقوى من الأولى إلى حد كبير.

وعلى الرغم من إصابة الكثير من الأشخاص، إلا أن اكتشاف الإصابة لدى البعض جاء بمحض الصدفة، حيث لم يظهر عليهم أي أعراض من الأعراض المتعارف عليها، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية.

لماذا لا تظهر أعراض كورونا على المريض به؟

في هذا السياق، أجاب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على الأمر مؤكدا أن أزمة الفيروس تقع في تشابه أعراضه مع أعراض فيروسات البرد التنفسية، التي تتزايد في الشتاء، ما يجعل المصاب في حيرة.

أما عن إصابة البعض دون أعراض، أشار الحداد، إلى أن الأمر يعود لسببين، والتي حددهما الطبيب لـ«هن»، على النحو التالي:

السبب الأول أن المصاب كان يرتدي الكمامة الطبية، ففي هذه الحالة يمكن إصابته لكن دون أعراض، وفي هذه الحالة تكون الإصابة بسيطة، وتطوراتها غير خطيرة.

أما السبب الآخر، وهو قوة الجهاز المناعي، باتباع الأنظمة الغذائية الصحية، ما يجعل المصاب يظهر دون أعراض بسبب مقاومة جهازه المناعي، مثلما يحدث مع لاعبي كرة القدم، الذين تكتشف إصابتهم بالصدفة.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن أيام العزل في هذه الحالة تكون 10 أيام، بشرط أن تكون صحة المريض جيدة في آخر 72 ساعة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تفاقم عدد المصابون خلال الساعات الماضية، حيث سجلت 1133 حالة إيجابية جديدة مصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 130126 حالة، في حين وصل عدد وفيات أمس إلى 49 حالة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7309 حالة وفاة.

بينما ارتفعت عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 108985 حالة.