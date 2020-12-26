رامي جمال يتغزل في زوجته ناريمان: صوتك وشكلك قمر

علاقات و مجتمع

دائمًا ما يتغزل الفنان والمطرب رامي جمال، في زوجته الفنانة ناريمان، خلال المناسبات والصور الفوتوغرافية التي يشاركها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعبيرًا عن حبه لها.

ولم يفوت الفنان الفرصة للتغزل في زوجته، أمام الجميل فضلًا عن دعمه لها والإشادة بجمال صوتها، حينما شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، عدد من مقاطع الفيديو المصورة التي تظهر بها وتقوم بالغناء.

وأرفقت تعليقًا على المقاطع المصورة التي شاركتها، قائلةً: «بصرف النظر إني غالبا بقول كلام غلط.. انتجلي بقى».

لقيت مقاطع الفيديو المصورة التي شاركتها الفنانة ناريمان، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف المشاهدات، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «بعشق الأغنية دي أصلا بتاعت رجاء بلمليح، محدش يعرفها كتير وصوتك فيها رووعة يا نونا، وهنشجع رامي، ممكن تعملوا دويتو مع بعض».

وتغزل رامي جمال، في زوجته، «صوتك قمر وشكلك قمر وانتجلك طبعًا».

قصة حب رامي جمال وناريمان

وينتهز الفنان الفرص للتعبير عن حبه لزوجته، ودائمًا ما يروي قصته معها، وقال في أحد البرامج: «أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة».

وكان تعرض الفنان لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ أصيب بمرض البهاق، وكانت زوجته رفيقته في محنة مرضه، وهو الأمر الذي جعله يخرج من هذه المحنة سريعًا ويعود للغناء والحفلات مجددًا.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان والمطرب رامي جمال البوم بعنوان «أنا لوحدي» تم طرحها في العام الجاري.