رسالة غامضة من منة فضالي: الحمد لله على نعمة الوحدة

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة منة فضالي، لإثارة الجدل من جديد برسائلها الغامضة، التي نشرت آخرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت «منة» على حسابها قائلة: «الحمد لله على نعمة الوحدة».

الرسالة التي تفاعل معها الكثير من أصدقائها ومتابعيها، فتلقت العديد من التعليقات الداعمة لها منها: «ليه خليكي مع الله عمرك ماتبقي وحيدة لأن في النهاية الرجوع حيكون لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار»، «متقوليش كده.. في ناس حواليكي بتحبك لشخصك وبتتمنالك كل خير من غير ما تعرفك.. دي لوحدها هيا النعمة بجد»، «ربنا يقر عينك ويجمع شملك».

رسائل غامضة من منة فضالي

الرسائل الغامضة من الفنانة فضالي ليست بجديد، إذ اعتادت ذلك، وكان من ضمنها حين نشرت عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صور ظهرت من خلالها مرتدية جامبسوت باللون الأسون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج، وأرفقت تعليق غامض: «الإفراط في العطاء يعلم الناس الاستغلال، الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك».

مسلسل سكن البنات

كما يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك حاليًا في تصوير مسلسل «سكن البنات»، الذي شهد حالة احتقان بينها وبين الفنانة شيما الحاج، إذ تعمدت «منة» تجاهلها أثناء التصوير، على خلفية أزمة الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها خلال الفترة الأخيرة.

تدور أحداث المسلسل حول إطار اجتماعي، إذ يناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكن في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين بينهم هاجر الشرنوبي وشيما الحاج وألفت عمر وشمس وعايدة رياض ومحمد نجاتي وإسلام عكاشة وإيمان سالم والمسلسل من إخراج محمد النقلي.