لورديانا دون مكياج في أحدث ظهور لها: «حبيتوا لون شعري؟» (صور)

لايف ستايل

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بصور لأحدث نيولوك لها.

وظهرت الراقصة بشعر باللون الأزرق عكس الأسود المعتاد، فضلا عن تخليها عن المكياج، والاعتماد على أحد تطبيقات الكاميرات.

وسألت الراقصة جمهورها عن مظهرها الجديد.

وظهرت «لورديانا» مؤخرا، خلال مقطع فيديو وهي ترقص على «سالكة» أغنية حسن شاكوش وويجز، مرتدية فستان ضيق وقصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف.

الجدير بالذكر أن لورديانا هي راقصة برازيلية اشتهرت مؤخرا، بمقطع فيديو وهي تؤدي رقصة على المهرجان الشعبي إخواتي.

وسرعان ما تداول المقطع وبات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تزايد أعداد متابعي الراقصة لملايين من المتابعون.

وتشارك الراقصة البرازيلية جمهورها يوميا بمقاطع رقص متعددة، من خلال حساباتها الرسمية.

وكانت لورديانا تسببت في أزمة مؤخرا مع المطرب الشعبي عمرو كمال، بعدما انتقده الجمهور للظهور معها في كليب، ليقرر حذفها منه.

الجدير بالذكر أن لورديانا قالت لـ«الوطن» أنها سعيدة بالتواجد في مصر، لكنها لا تفضل الزواج من رجل مصري.