مشاكل عاطفية وفلوس.. أسباب تدفع الفتيات للإدمان

علاقات و مجتمع

رقم صادم، فاجأ به الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، المتابعين، خلال لقائه مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، بعدما أكد أن 27% من نسبة المتعاطين في مصر من إناث، مؤكدًا إنه أمر صعب وخطير ويحتاج لمواجهة الأمر بشدة.

وأضاف أن الإدمان على الرغم من أنه لا يفرق بين شاب وفتاة، إلا أن الاعتقادات السائدة دومًا إن الفتيات تبتعد عنه، إلا إنه يشبه الأمراض الخبيثة التي تتملك من الجسد، فتؤدي بالصحة والعُمر، دون التفرقة بين جنس، ونوع أو عُمر.

وحسبما ذكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، فإم نسبة إدمان الفتيات تحتاج لوقفة فعلية حول الأسباب والنتائج بل والوقاية من الأمر.

استاذ نفسي يحلل الأمر

بحسب الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، فهو يؤكد أن الإدمان يعد حاجة ليست مستحدثة، وناقشتها العديد اللأعمال الدرامية.

وعن أسباب اتجاه الفتيات للإدمان، حدد «بحري» خلال حديثه لـ «هُن»، العديد من الأسباب التي تدفع الفتيات لتعاطي المخدرات، والتي جاءت على النحو التالي:

- ضياع الهوية الشخصية، قائلًا: «بتبقى مش عارفة هي مين، ولاعاوزة ايه».

- الهروب من الواقع وأحلامه المستحيلة، والذهاب لعالم الأحلام والفانتازيا.

- التفكك الأسري

- الفشل في الحياة، والإحباط

- فرط الماديات.

- القدوة السيئة وعدم ملاحظة سلوكهم

-فشل العلاقات العاطفية مع الرجال.

نتائج الإدمان

أشار الخبير النفسي، أن الإدمان من المؤكد إنه سيدفع ضحاياه للعديد من الجرائم، أبرزها العلاقات الجنسية المُحرمة، أو ترك أنفسهن وعرضهن لمن يجلب لهن المخدرات، فضلًا عن الأمراض الصحية التي قد تصل للوفاة.

ونصح الطبيب النفسي الناجيات من الإدمان، بضرورة اتباع برامج إعادة التـأهيل لمواجهة الانتكاسة.