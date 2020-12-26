الامارات | بعد تلقيه لقاح مودرنا.. إصابة طبيب بحساسية شديدة في بوسطن

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقيه لقاح مودرنا.. إصابة طبيب بحساسية شديدة في بوسطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الجمعة عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه يوم الخميس لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا.

وأوردت الصحيفة أن الدكتور حسين صدر زاده، زميل طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبي، أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح، وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

ويعد هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علناً بلقاح مودرنا الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

وقال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي في بيان، أمس الجمعة، إن الدكتور صدر زاده «شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى. وهو في حالة جيدة اليوم».

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