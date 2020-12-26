احذر.. علامة غريبة في فمك وأسنانك تكشف إصابتك بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر فمك نظام بيئي مزدهر، تأتي البكتيريا والكائنات الحية الأخرى عندما تأكل وتشرب وتتنفس، في معظم الأحيان، يتم الحفاظ على توازن دقيق في النظام البيئي للفم، ولكن يمكن أن تنشأ المشاكل عندما تصبح سلالات معينة من البكتيريا مفرطة كما هو الحال في مرض السكري من النوع 2.

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى البريطاني، فإن الجلوكوز موجود في لعابك - السائل في فمك الذي يجعله رطبًا، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وتابع الموقع: "عندما لا يتم السيطرة على مرض السكري، فإن مستويات الجلوكوز المرتفعة في اللعاب تساعد على نمو البكتيريا الضارة، وتتحد هذه البكتيريا مع الطعام لتشكيل طبقة رقيقة لزجة تسمى البلاك".

تأتي البلاك أيضًا من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات أو النشويات، وبعض أنواع البلاك تسبب تسوس الأسنان، أنواع أخرى من البلاك تسبب أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة .

البلاك يحمل البكتيريا التي يمكن أن تضر مينا الأسنان وتؤدي إلى تسوس الأسنان، ولكن إذا قمت بإزالة البلاك بانتظام، يمكنك منع تسوس الأسنان الدائم وأمراض اللثة.

تنشأ مشاكل أكبر، مع ذلك، إذا بقيت البلاك على أسنانك وتصلبت في الجير، الذي يتكون أسفل وفوق خط اللثة.

إذا تُرك مرض السكري دون علاج، فقد يكون له تأثير سلبي على فمك أيضًا.

حالات في الفم يمكن أن تنشأ عن مرض السكري من النوع 2 غير المعالج والتي تشمل:

قد يكون لديك كمية أقل من اللعاب، مما يجعل فمك يشعر بالجفاف.

نظرًا لأن اللعاب يحمي أسنانك، فأنت أيضًا أكثر عرضة لخطر التسوس.

قد تلتهب اللثة وتنزف كثيرًا.

قد يكون لديك مشاكل في تذوق الطعام.

قد تعاني من تأخر في التئام الجروح.

قد تكون عرضة للإصابة بالتهابات داخل فمك.

بالنسبة للأطفال المصابين بداء السكري، قد تنفجر الأسنان في عمر مبكر عما هو معتاد.

يجب عليك الاتصال بطبيب الأسنان الخاص بك إذا كنت:

تعاني من نزيف أو التهاب في اللثة.

تصاب بالعدوى كثيرًا.

رائحة الفم الكريهة لا تزول.

في معظم الأحيان، تكون البلاك عديمة اللون أو لونها أصفر شاحب.

يمكن لطبيب الأسنان اكتشاف البلاك على أسنانك باستخدام مرآة صغيرة أثناء فحص الفم.

يمكن لأي شخص إزالة البلاك عن طريق تنظيف أسنانه بالفرشاة والخيط بانتظام باستخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.

أظهرت الدراسات أن استخدام معجون أسنان يحتوي على صودا الخبز طريقة جيدة للتخلص من البلاك، كما يمكن إزالة هذه الطبقة المتصلبة في الجير بواسطة طبيب أسنان.