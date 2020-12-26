أعراض "كورونا" في الموجة الثانية.. تصل إلى الإصابة بجلطات في المخ والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن مصر أصبحت في قلب الموجة الثانية وهو ما يدعو إلى الحذر، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقلل فرص الإصابة بالفيروس المستجد.

وأوضحت "عاصم"، في لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، أنه يجب على كل فرد التعامل بمسؤولية مع الوضع، بخاصة إذا كان من بين أفراد أسرهم مصابين بأمراض مزمنة أو إذا كانوا من الأشخاص المعرضين للخطر إذا أصيبوا للمرض بصفة عامة، لافتة إلى أن ما يتراوح بين 80% و85% من إصابات كورونا لا تظهر عليها الأعراض أو خفيفة جدًا.

وفي ظل الانتشار السريع لكورونا، كشف مدير العناية المركزة بمستشفى حميات الإسماعيلية الطبيب محمد خالد، ظواهر ومستجدات ترتبط بالموجة الثانية للفيروس، من واقع معايشته اليومية للإصابات، وفق ما أورد "سكاي نيوز".

وقال خالد إن "أغلب أعراض كورونا في الموجة الثانية أصبحت ترتبط بشكل أكبر بالجهاز الهضمي، وتتمثل في:

- المغص.

- الإسهال الشديد.

- القيء.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- إلى جانب استمرار وجود الحالات المصحوبة بأعراض تنفسية شديدة، مثل السعال الجاف، فضلا عن الحمى.

أعراض أخرى للمصابين بكورونا بين الحالات المصابة، تتمثل في:

- التهابات العين.

- حساسية الجلد المفرطة.

- الإصابة بجلطات في المخ والقلب.

- ظهور ما بات يعرف باسم "كوفيد المزمن"، الذي يعني استمرار بعض أعراض كورونا مع المريض عدة أشهر رغم تعافيه، حيث يستمر الإجهاد والإعياء في ملازمته.