مي العيدان تثير الجدل في أزمة أصالة ونيكول سعفان: البنت حلوة وتستاهل

علاقات و مجتمع

دخلت الإعلامية الكويتية مي العيدان على خط أزمة المطربة السورية أصالة وطليقها طارق العريان.

وشاركت «العيدان» بصورة للموديل السورية نيكول سعفان، التي ترددت أنباء عن ارتباطها بالمخرج المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت الإعلامية الكويتية، قائلة: «حبيبة طارق العريان الجديدة، الصراحة له حق يفضلها على أصالة، البنت حلوة وتستاهل»، مضيفة: «ذوقك صار حلو يا طارق».

أزمة أصالة والعريان

وكانت الأزمة اشتعلت بين الفنانة أصالة وطليقها طارق العريان، بعدما نشرت الموديل نيكول سعفان صورة معه، في إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وعلى الفور قررت أصالة، التعليق، بلغة العتاب، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق، فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس».

وسرعان ما تلقت أصالة العديد من رسائل الدعم من قبل المشاهير، على رأسهن الإعلامية رضوى الشربيني.

إلا أن الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد، لتدخل طليقة طارق العريان على الخط، برسائل شكر لطليقها وشماتة بالفنانة السورية.

من هي نيكول سعفان؟

وهي موديل سورية تحمل الجنسية الأرمنية، وتبلغ من العمر 22 عام.