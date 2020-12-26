الامارات | رجل إيطالي وحيد يتصل بالشرطة طلبا للصحبة والسهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شعر رجل إيطالي متقاعد (94 عاما) بالوحدة خلال عطلة عيد الميلاد فقرر البحث عن شخص يشاركه السهر خلال العطلة من خلال الاتصال برقم الطوارئ.

وقال الرجل الذي يعيش في ألتو رينو تيرمي، بالقرب من مدينة بولونيا الإيطالية للشرطة، "أنا لا أفتقد أي شيء، أنا أفتقد فقط شخصا يمكنني أن أتناول معه مشروب عيد الميلاد".

وسأل الرجل "هل لديكم أي شرطي يمكن أن يأتي إلى منزلي لمدة 10 دقائق"، مضيفا أن أولاده يعيشون بعيدا.

وقامت الشرطة بتلبية طلب الرجل ووصلت الشرطة إلى منزله بعد قليل وشاركه شرطيان في سهرة عيد الميلاد.

ووفقا لبيان الشرطة الإيطالية فقد سرد الرجل للشرطيين نوادر من خبراته أثناء الحرب العالمية الثانية وأجرى اتصالا بالفيديو لأقاربه وبجواره الشرطيان.

يذكر أن إيطاليا فرضت قيودا صارمة على السفر خلال عيد الميلاد والعام الجديد في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا. وقبيل العطلات، حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الناس على التفكير في المرضى والأشخاص الذين يشعرون بالوحدة وإجراء اتصال هاتفي بهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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