مش بس غادة عادل ومجدي الهواري.. فنانون ظلوا أصدقاء بعد الطلاق

علاقات و مجتمع

تورتة واحتفال بسيط، هكذا ظهر المخرج مجدي الهواري وهو يحتفل بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، ليمثلا سويًا شعار «الصداقة أقوى من الطلاق»، فرغم انفصالهما إلا أنهما مازال يحتفظان بعلاقتهما الطيبة.

وفي حوار مع إحدى المجلات العربية أكدت الفنانة غادة عادل، أن ما يجمعها بـ «الهواري» الصداقة القائمة على الاحترام، فهو والد أبنائها الخمسة، ويمكنهما العمل سويًا في عمل سينمائي.

ولم يكن غادة عادل ومجدي الهواري هما أولى النماذج من الفنانين اللائي طبقوا هذا القرار، ويرصد «هن» بعضًا من هذه النماذج:

نادية الجندي ومحمد مختار

في العام 1995 انفصلت الفنانة نادية الجندي عن زوجها المنتج محمد مختار، بعد زواج دام 17 عامًا، لكن علاقتهما مازالت طيبة، وجمعهما الظهور في مناسبات فنية عدة، وأيضًا في الأعمال الفنية، إذ أنتج محمد مختار مسلسل «أسرار» بطولة الفنانة نادية الجندي.

ووصف «مختار»، إنتاجه لمسلسل أسرار بأنه «هدية منه لها»، وذلك خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، مضيفًا أن العلاقة التي تجمعه بالفنانة نادية الجندي قوية للغاية وممتدة بعد الطلاق، حيث اشتركا سويًا في 7 أفلام بعد طلاقهما.

سمية الألفي وفاروق الفيشاوي

16 عامًا من الحب، عمر المدة التي جمعت بين الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي، لكنه لم ينتهِ أيضًا حتى عقب انفصالهما عن الحياة الزوجية، فربما كانت «الصداقة» هي الوصف الأدق لعلاقة الفنانين ببعضهما.

«فاروق مطلعش من حياتي بس العلاقة الزوجية مكنتش موجودة.. مخسرتش أي حاجة في فاروق من جدعنته، ورجولته، ابن بلد، طيب، كل صفات الفارس» هكذا وصفت الفنانة سمية الألفي طليقها، الذي وقف بجانبها في فترة مرضها النادر، فلم يتخلى عنها أبدًا حتى نصحها بالسفر إلى سويسرا لتلقي العلاج.

شيرين رضا وعمرو دياب

ربما يكون هذا الثنائي من أبرز الصداقات القائمة عقب الطلاق، فما زالت «نور» هي الابنة التي تجمع بين المطرب عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، واشتراكهما سويًا في مجال الفن.

مناسبات وأحاديث عدة جمعت بينهما أثبتت استمرار الحب المتبادل بين الطرفين حتى عقب الانفصال، حيث ظهرت الفنانة شيرين رضا للمرة الأولى مع «الهضبة» بعد الانفصال خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ56.

وذكرت شيرين رضا أنها ما زالت تحب «الهضبة» لكن بشكل مختلف، وذلك حينما حلت ضيفة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكذبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، حيث أوضحت أن الحب أثناء الزواج يختلف عن الحب بعد الطلاق «الحب بياخد أشكال مختلفة، أنا بحب عمرو وبحب زينة وبحب عيالهم».