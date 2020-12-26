علاقات و مجتمع
دخلت الكاتبة هويدا عطا، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب عدد مرات توقيعها على كتابها «الربع الخالي»، الذي طرح فى معرض الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت «جينيس»، فى بيان لها إن الكتابة تمكنت من تحطيم الرقم القياسي، كأكثر روائية علقت على كتابها على نحو متزامن، حيث تمكنت من توقيع 40,000 مرة، والذي يعد رقم قياسي مسجل في قاعدة بيانات.
وأضافت الموسوعة، أن الكتاب صدر برعاية عدة جهات، من بينها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، تم عرضه في بمعرض الشارقة للكتاب بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة في7 نوفمبر 2019.
وذكرت الموسوعة العالمية في بيان لها: «نحن نقوم في جينيس للأرقام القياسية بالقياس والتحقق وتسجيل الإنجازات العالمية منذ عام 1954، واليوم تتمثل مهمتنا في تسجيل الأرقام القياسية الملهمة والممتعة لتشجيع الجمهور حول العالم على المشاركة، والاحتفاء بأفضل الإنجازات العالمية».
وبدورها، أعبرت هويدا عطا عن سعادتها بدخول الموسوعة العالمية، التي أرسلت لها التكريم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، ووصفت الوباء بأنه «آثر على نفسياتنا وكتاباتنا»، واصفة التكريم بأنه بمثابة اضاءة بديعة بالعتمة.
كانت هذه تفاصيل خبر روائية تنضم لموسوعة جينيس.. وقعت 40000 مرة على كتابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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