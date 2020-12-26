من المهرجان لـ الرقص مع هنا شيحة.. معلومات عن محمود شاهين

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا يتعدى الدقيقة والنصف دقيقة، تسبب في عودة الجدل حول ارتباط الفنانة هنا شيحة بمحمود شاهين، حيث ظهرا سويا اليوم، خلال احتفالها بعيد ميلادها في المنزل، ورقصا سويا على أغنية «انزل يا جميل في الساحة»، واحتضانها له.

وخلال الحفل، أطلت الفنانة بفستان لامع قصير باللون أزرق اللون، الذي تميز بأنه مكشوف الظهر، يظهر وشهما، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، فيما ظهر «شاهين» بقميص أبيض مفتوح يظهر وشمه، وسترة سوداء مع بنطلون قاتم اللون.

ويأتي ذلك في ظل تضارب تصاريحها النجمة إلهام شاهين حول ارتباطهما، للتنوع تصريحاتها بأن إنهما يعيشان قصة حب أو أن بينهما صداقة قوية فقط.

من هو محمود شاهين؟

وفيما يلي أبرز المعلومات عن محمود شاهين خلال الفقرات التالية.

- ابن الفنان أيمن شاهين، شقيق الممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والذي قرر اعتزال الفن، بعد مشاركته خلل الـ9 أفلام، منها: "اغتيال فاتن توفيق"، و"الأخطبوط".

- يعمل محمود شاهين في مجال التصوير السينمائي.

- شارك محمود ضمن فريق تصوير مسلسل «شاهد عيان»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي من بطولة حسن الرداد وهنا شيحة.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» ما يقارب الـ12 ألف شخص.

- منذ عدة أشهر، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو خلال احتضان «هنا» له ورقصهما سويًا على نغمات أغنية «حتة من الخيال» للفنان محمد الشرنوبي، ما أثار الجدل حول ارتباطهما.

- وظهر الثنائي، سويا أكثر من مرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وسط إلتزامهما الصمت، وعدم تأديتها.

- وشارك «شاهين» صورة لحظة غروب الشمس على البحر في مدينة الجونة عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام» في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع مشاركة هنا الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي، معلقة: «الأمن.. الهدوء.. السعادة».

- يوجد فارق في العمر بينهما، حيث تكبره هنا بما يقارب الـ10 سنوات.