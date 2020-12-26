يتعافي منه 80% بدون علاج.. 5 معلومات قد لا تعرفها عن فيروس كورونا

صحة

مع دخول الموجة الثانية لـفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس التاجي، زادت عمليات البحث عن ذلك الوباء العالمي، وسط محاولات لمعرفة كافة المستجدات عنه، بهدف الوقاية منه، وتأهب للتعامل معه حال الإصابة به.

معلومات غير شائعة عن فيروس كورونا

وفيما يلي أبرز المعلومات غير الشائعة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية who.

1- 80% من المصابين بالفيروس يتم شفائهم دون الحاجة إلى حصولهم على أدوية أو عقاقير.

2- يعاني ما يقارب الـ15% من المصابين بمضاعفات تتسبب في احتياجهم إلى الأكسجين،.

3- يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى العناية المركزة، وتصنف حالتهم بأنها «حرجة».

4- يعد الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات النوم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا من الأعراض الأقل شيوعا.

5- توجد بعض الآثار طويلة المدى، التي قد يعاني المتعافون من فيروس كورونا، منها الشعور بالإجهاد واستمرار ظهور الأعراض التنفسية، من كحة وصعوبة في التنفس.

التعريف بفيروس كورونا المستجد

هو مرض فيروسي معدي من سلاسة "كورونا"، ولم يتم التوصل للقاح فعال للقضاء عليه حتى الآن، وتم اكتشافه في الربع الأخير من 2019، بعد انتشار بين المقيمين في مدينة ووهان بالصين، قبل تفشيه في الكثير من دول العالم.

كيف تنتقل عدوى فيروس كورونا؟

تنتقل العدوى من المصاب إلى الآخرين من خلال القطرات الصغيرة التي تخرج على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، يمكن أن يستنشقها غير المصاب بالفيروس أو عند لمس أسطح عليها تلك القطرات الصغيرة مثل الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.

أعراض فيروس كورونا

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- الإرهاق.

- الصداع.

- ألم الحلق.

- السعال الجاف.

- الآلام والأوجاع.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الذوق