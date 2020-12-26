دراسة تنصح بتناول الأجبان: تساعد في زيادة العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن تناول العديد من أنواع الجبن، بما في ذلك الجبن المعتق والشيدر والبارميزان، يمكن أن يساعد في زيادة متوسط العمر المتوقع والوقاية من سرطان الكبد.

وأوضح باحثو الدراسة التي أجريت في جامعة تكساس إيه آند إم، أن هذه الأجبان الثلاثة تحتوي على مادة كيميائية تسمى سبيرميدين تساعد على منع خلايا الكبد التالفة من التكاثر.

وهذا يعني أن هذه الأنواع من الأجبان يمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض أهمها تليف الكبد، وهي حالة تتراكم فيها الأنسجة الندبية وتؤدي غالبًا إلى الإصابة بسرطان الكبد.

في الدراسة، تم التحقيق في تأثير مكملات الجبن على الفئران. ووجد الفريق أن متوسط العمر المتوقع للفئران زاد بنسبة هائلة بلغت 25% عندما تم إعطاؤها المكمل، وفقا لـ"24" الإماراتي.

مع هذه النتائج الرائعة، قرر العلماء بعد ذلك إجراء دراسة على 800 شخص حول وجباتهم الغذائية. وتبين بأن الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول كميات أكبر من الجبن، كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم، وشهدوا انخفاضاً بنسبة 40% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أن حمض اللينوليك الموجود في الجبن، يمكن أن يمنع تصلب الشرايين ويقلل من دهون الجسم ويعدل الاستجابات المناعية ويحمي من الالتهابات، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.