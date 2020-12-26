الامارات | كيفن سبيسي يوجّه مناشدة لمن يعانون: صدقوني هناك حل

شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن سبيسي يوجّه مناشدة لمن يعانون: صدقوني هناك حل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد الممثل الأميركي الحائز جائزة أوسكار، كيفن سبيسي، من يلاحقهم الخزي، ويعانون الاكتئاب، عدم الإقدام على الانتحار.

وغاب سبيسي عن الحياة العامة - إلى حد كبير - منذ اتهامه بالتحرش قبل ثلاثة أعوام. ووجّه مناشدته في تسجيل مصوّر نشره على موقع يوتيوب عشية عيد الميلاد.

وظهر سبيسي في التسجيل المصور أثناء السير في متنزه، وقال إن كثيرين من الناس تواصلوا معه خلال العام الجاري للحديث عن معاناتهم، وأبلغه بعضهم برغبتهم في الانتحار.

وقال: «إن كنت تعاني أو تحتاج إلى مساعدة، إن كنت تشعر بالذنب أو الخزي، إن كنت تعاني لتحديد هويتك، أو تشعر أنك في مأزق لا فكاك منه، أو كنت تشعر أنه لا طريق أمامك.. أياً كان حالك، صدقني هناك سبيل». وأضاف «خلال العطلة وبعدها، حتى لو كنت لا تشعر بذلك، هناك أناس يتفهمون ويمكنهم مساعدتك، الوضع يتحسن حقاً».

وأنهى تسجيله المصوّر بعرض رقم الخط الساخن لمكافحة الانتحار. وكان سبيسي أحد أشهر نجوم هوليوود، حتى استُبعد من مسلسل «بيت من ورق» (هاوس أوف كاردز)، وكذلك من فيلم «كل أموال العالم» (أول ذا ماني إن ذا وورلد)، بعد اتهامه في 2017 بالتحرش. وفاز سبيسي بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «الجمال الأميركي» (أميركان بيوتي) في 2000.

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