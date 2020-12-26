الامارات | علاجات للأطفال.. احتفظي بها دوماً في صيدلية المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات للأطفال.. احتفظي بها دوماً في صيدلية المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصي مجلة «إلتيرن» الألمانية، المعنية بالأسرة والطفل، الوالدين بالاحتفاظ ببعض الأدوية في الصيدلية المنزلية لعلاج المتاعب الشائعة لدى الأطفال، والتي لا تستلزم استشارة الطبيب، مشيرة إلى أن الأطفال سرعان ما يصابون بالأمراض بسبب ضعف جهازهم المناعي، مقارنة بالبالغين.

وأوضحت المجلة أن الصيدلية المنزلية ينبغي أن تشتمل على محاليل لتعويض فقدان السوائل والمعادن، في حال الإصابة بإسهال شديد، الذي قد يعرض حياة الطفل للخطر، إلى جانب أقراص الفحم، التي يمكنها ربط السموم، في حال ابتلاع الطفل لشيء ما، مع مراعاة استعمال هذه الأقراص، وفقاً لإرشادات مركز علاج السموم.

كما ينبغي أن تشتمل الصيدلية المنزلية على بخاخ أنف يحتوي على ملح البحر للحد من الزكام، وشراب مُذيب للمخاط لعلاج السعال، بالإضافة إلى مرهم يحتوي على زيوت طيّارة.

ويعد شاي الأعشاب علاجاً سحرياً لكثير من متاعب الأطفال؛ فشاي الشمر واليانسون والكراوية يعالج الانتفاخات، بينما يعمل شاي البابونغ على علاج المغص، أما شاي المريمية فيساعد في علاج نزلة البرد.

ومن الضروري، أيضاً، ألا تخلو الصيدلية المنزلية من أقماع خافضة للحرارة تحتوي على الإيبوبروفين، بالإضافة إلى مرهم للجروح لعلاج الجروح، التي تصيب مقعدة الرضيع أو ركبة الطفل الصغير.

وتحذر المجلة الألمانية من استعمال المراهم المحتوية على المنثول أو الكافور؛ نظراً لأنها قد تصيب الأطفال بتشنجات أو بضيق في التنفس.

كما لا ينبغي إعطاء الأدوية المحتوية على حمض الأسيتيل ساليسيليك (مثل الأسبرين) للأطفال دون سن 16 سنة؛ لأنها قد تصيبهم بمتلازمة راي المميتة.

شاي الأعشاب علاج سحري لكثير من متاعب الأطفال؛ فشاي الشمر واليانسون والكراوية يعالج الانتفاخات، بينما يخفف شاي البابونغ المغص.

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