الامارات | يسرا في العزل بعد إصابتها بـ «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا في العزل بعد إصابتها بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، إذ ثبتت إيجابية التحاليل.
وتخضع النجمة المصرية (65 عاماً) حالياً للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
ونقل «اليوم السابع» عن يسرا قولها إنها تخضع حالياً للعلاج من الفيروس.
وكانت يسرا قد حضرت، أخيراً، مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتم دورته الـ42 في 10 ديسمبر الجاري.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد»، الذي عُرض في رمضان 2020، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وشاركها البطولة فيه عدد من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد وحلا شيحة وجومانا مراد.
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